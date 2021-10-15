執政20年都更僅20件　趙少康：城中城惡火民進黨要負全責

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趙少康指出，高雄市政府搬到四維行政中心後，鹽埕區發展停滯20年，人口嚴重外流，只剩老弱婦孺留在城中城，更多是獨居老人，加上高雄市政府疏於管理，遊民便溺、地痞流氓強收管理費早有所聞，也因入住的多是行動不便的經濟弱勢者，又缺乏消防設施，最終導致重大死傷。
趙少康直言，城中城被稱為「高雄第一鬼樓」，明知道要求民眾自行加裝消防設備，對弱勢住戶是無法承受的負擔，政府卻只會不斷依法開罰，地方父母官一點同理心都沒有，問題存在已久，民進黨歷任首長究竟是全然無知還是視若無睹？
趙少康提到，根據今年一月的媒體報導，有6家建商有意整合城中城推動都更，因原住戶只能拿幾十萬元，完成都更前沒有安居處所，高雄市府缺乏整合、安置等配套方案，導致都更工程卡關，並表示「如果年初高雄市長陳其邁或總統蔡英文就做出『全力協助安置』指示，這場慘劇或許不至於發生。」
根據高雄KK政線統計，高雄市30年以上的老舊房屋數量排名全國第3，但高雄的都市更新20年卻只完成20件，平均「一年才辦一件」，趙少康狠酸，民進黨中央、地方執政「只做亮點、不問民生」的結果。蚊子館一棟一棟的蓋、煙火一場一場的放、負債一筆一筆的加。
趙少康說，在傳出台積電將進駐高雄後，當地民眾還沒受惠，房價就已經明顯飆漲，高雄市府喜孜孜等著迎接科技新貴入住的同時，無助的弱勢族群只能被迫住在危樓，「一把火燒出社會的陰暗面」。
趙少康也對對市長陳其邁喊話，趙少康表示，陳其邁上任時宣稱要2年拚4年，總是炫耀跟中央爭取多少經費推動產業園區，但是危老條例6年後落日，現在中央、地方都是民進黨的天下，陳其邁更應該做的是向中央爭取經費，老老實實的把都市更新完成，才擔得起「暖男市長」的封號。