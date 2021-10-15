挺稻農！枋寮940攜六名店推臺灣米料理

為爭取更多經貿合作，臺灣申請加入CPTPP，但對我國稻農與紅豆農預有衝擊，為呼籲餐廳支持臺灣稻農，由枋寮11個品牌組成的「枋寮940」，聯合六大餐飲名店支持臺灣稻農。農糧署署長胡中一也頒發「臺灣米標章」給長期使用臺灣米並發起挺稻農的阿達漁港餐廳，並呼籲國人，優先選擇使用臺灣米的餐廳用餐，以鼓勵餐廳力挺臺灣稻農。
記者陳美嘉／屏東報導
2021-10-15 09:24:14
胡忠一說，我國稻米近年生產年平均過剩約20萬公噸，盼比照日本不把稻米列入減稅項目，農委會會用一切力量，來保證加入CPTPP後的稻農權利，並致力於提升我國的稻米品質與開拓市場。
耕作面積達30多公頃的禾興農場王朝興說，自己致力生產優質的臺灣米與紅豆，幸好許多名店聯手長期選用，深信在農委會帶領下，可出國競爭，翻轉稻農只能在台灣做生意的困境。
王朝興除感謝農糧署的輔導與力挺稻農的名店，也誠摯感謝經濟部中小企業處，在疫情三級警戒期間，透過數位群聚計畫，讓自己被逼學會google我的商家、行動支付、在臉書直播自己的稻米與紅豆，更發展出廣受歡迎的親子共學體驗「紅豆抹茶DIY」。
枋寮940呼籲更多餐飲業者力挺稻農，並正式由在地餐飲名店龍炭烤阮俊龍、竹源薑母鴨王滿、阮家茶坊天空餐廳邱柏儀、蘭欣辣汗花果休閒農場戴輝榮與椰們餐酒館鄭芳昆，聯合以「臺灣米料理」推薦枋寮在地稻農品牌「禾興農場」。
聯名「支持臺灣稻農決議文」的還有芳興莊園陳潔芳、村長的水果林町霙、平田永序農場張育晟與饗魚樂潘瓊惠、竹林有機農場黃淑女與TC巧舖邱濬宇等，呼籲國人支持在地農漁民，讓農漁民可以沒有後顧之憂，生產優質產品。