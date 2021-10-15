美道瓊大漲激勵台股早盤大漲270點 台積電概念股紅通通
美股四大指數收漲，其中道瓊昨（14）日漲500多點，再加上台積電法說會後，台積電ADR漲2.35%，都帶動台北股市今（15）日開盤後大漲270點，來到16657點附近。台積電早盤漲19元來到592元，漲幅3%。其他晶圓代工如聯電漲3%、世界先進也漲多，來到148元，漲幅逾3%。而台積電概念股也一片紅通通。
記者許家禎/台北報導
2021-10-15 09:23:57
美國企業財報優於預期，再加上美國公布最新經濟數據，緩解市場對升息、供應鏈的疑慮。美股道瓊工業指數14日上漲534.75點或1.56%，收34912.56點；標普500指數上漲74.46點，或1.71%，收4438.26點；那斯達克指數上漲251.79點或1.73%，報14823.43點；費城半導體指數上漲98.5點或3.08%，報3291.2點。
受到美股激勵，台北股市今日開盤沒多久就大漲270多點，早盤最高來到16657點。權值股台積電昨日法說會釋出利多，展望第4季，台積電表示，受惠於來自智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子相關應用等四大技術平台的需求暢旺，合併營收預計介於154億美元到157億美元之間，季增幅度約3.5%至5.5%，有望再挑戰創高。
消息一出使台積電今日股價走揚，早盤大漲19元來到592元，漲幅3%。其他晶圓代工聯電漲3%，來到58.7元。世界先進也漲多，來到148元，漲幅逾3%。其他台積電概念股也報喜，如精材早盤漲9%、帆宣漲8%、光罩漲6%、漢磊與公準漲5%。