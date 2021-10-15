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第11輪BNT再加開！開放44歲以上民眾接種　限時限額預約

▲COVID-19公費疫苗預約平台第11輪再度增加開放，針對10月13日前意願登記BNT疫苗的44歲以上民眾預約接種，從今（15）早10點開放8小時，限額11.2萬人預約接種。（圖／記者李春台攝）
▲COVID-19公費疫苗預約平台第11輪再度增加開放，針對10月13日前意願登記BNT疫苗的44歲以上民眾預約接種，從今（15）早10點開放8小時，限額11.2萬人預約接種。（圖／記者李春台攝）

記者孫唯容/綜合報導

2021-10-15 09:29:41｜2021-10-15 11:27:53

流行疫情指揮中心昨（14）日晚間發布新聞稿表示，COVID-19公費疫苗預約平台第11輪再度增加開放，針對10月13日前意願登記BNT疫苗的44歲以上民眾預約接種，從今（15）早10點開放8小時，限額11.2萬人預約接種。

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指揮中心表示，本次預估可以進行第一劑BNT疫苗預約的人數約27萬人，不過施打期間可預約接種名額僅約11.2萬人，名額有限，呼籲民眾及早預約；第11輪加開的預約時間在今天上午10時至1下午6時，預定於10月17日至10月21日施打，僅開放上述增加開放對象進行預約。

指揮中心說明，符合上述預約資格者將於今天上午9時起陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約，後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，預約平臺第11期前一次已宣布的符合BNT疫苗預約資格對象，為10月6日前完成意願登記之44歲以上、12歲至22歲民眾以及18歲以上第9類對象，依原預約期程，已於10月13日下午6時停止預約及修改，總計約101.7萬人完成預約，並將於10月15日至10月21日施打。

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