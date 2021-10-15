粉絲等10年！陳柏霖、桂綸鎂加入Disney+影集
串流平台Disney+即將在11月進駐台灣，昨（14）日的亞太區內容發布會中，華特迪士尼公司公布了超過20部全新亞太區本地電影或影集，陳柏霖、郭雪芙的《正義的算法》，以及桂綸鎂、夏于喬、林思宇的《台北女子圖鑑》，預計明年上線。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-15 09:43:39｜2021-10-15 09:45:23
陳柏霖睽違10年重返小螢幕，在《正義的算法》飾演重視利益不問公義的律師，因緣際會成為一個小孩的奶爸，漸漸改變他的性格，他透露角色和以往很不一樣，「個性衝動，有點討人厭。」郭雪芙這次飾演一個菜鳥律師，前置作業期先到律師事務所實習，讓她覺得很新奇。
「金馬影后」桂綸鎂睽違12年回歸影集戰場，《台北女子圖鑑》透過台北各區特有的文化特色，探討女性各個年齡階段碰到的生存議題，桂綸鎂詮釋北漂的台南女生，角色年紀橫跨20年，挑戰頗大，她實地走訪古都台南做足功課，還因此愛上當地美食「白糖粿」。
Disney+除了來自迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理和Star的精彩作品，亞太地區的焦點影劇還包括丁海寅、BLACKPINK Jisoo的浪漫愛情劇《雪降花》、姜丹尼爾的戲劇處女作《警校菜鳥》、BLACKPINK成立5周年的紀錄片《BLACKPINK: The Movie》、鈴木亮平和賀來賢人的醫療劇《Tokyo MER行動急診室》，以及日本熱門動畫《夏日時光》、《四疊半時光機藍調》等。