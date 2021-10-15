高雄城中城大火46死　台灣死傷第2多單一建築物火災

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城中城曾因影城、商家進駐，風光一時，但隨著商圈轉移，隨之沒落。市府建管處指出，2002年後，就未再作商場使用，沒有公安申報紀錄。
大樓沒落後，所有權人自行將房屋變更使用，隔成住家或套房出租，地上1樓至5樓廢棄中，7樓至11樓約120戶，不少住戶屬於行動不便的弱勢或邊緣戶，也因缺乏管理，大樓實際住戶難以統計。
城中城今天凌晨2時許不明原因起火，火勢從1樓向上蔓延，多樓層嚴重燒毀，建築物老舊，室內雜物堆放多，救災行動困難。消防人員評估，火勢約在1樓至6樓，7樓以上大多是被濃煙灌進，造成嚴重死傷。
經過消防人員13小時搶救，由於住戶多為弱勢長輩，逃生不易，共計造成46人死亡、41人輕重傷，罹難者平均年齡62歲，死亡人數也刷新此前高雄火警死亡人數最多的九龍大樓24死紀錄，也是台灣史上死傷第2多的單一建築物火災。
1989年5月16日晚上7時許，位於鹽埕區新興街、大公路的「九龍大樓」發生火警，許多住戶都往頂樓逃生，但因有住戶在屋頂設置鴿舍，把通往屋頂的通道用鐵門阻擋，造成許多人擠在樓梯間無法逃生，最後釀成24人死。
九龍大樓也成為高雄最有名的凶宅、鬼樓，靈異事件頻傳，影響當地房價，九龍大樓也因產權複雜，至今無法都更。城中城大樓產權也相當複雜，除非被市府委請專業單位評估危樓須拆除，否則修復路迢迢，恐成當地夢魘。
台灣史上單一建築物死亡人數最多的火災，發生在1995年2月15日台中市中港路上的衛爾康西餐廳，晚間7時許因一樓吧檯炊具附近的瓦斯管線破裂，瓦斯遇火源瞬間引燃周圍可燃材料，正值晚餐時間加上當時員工訓練不足，未能有效疏散人潮，逃生通道又遭封死，阻斷逃生路線，釀成64人死亡。（編輯：陳仁華）1101014