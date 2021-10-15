平均每百戶就有近4戶買房！桃園家戶購屋比再登六都冠軍
今年六都房市交易雖然一度因疫情爆發而下挫，但整體買氣暢旺，根據各地民政局數據，台北、台中、台南、高雄等四都家戶購屋比創5年新高，平均每100戶都有2戶以上買房；桃園及新北未創高點，不過家戶購屋比都在3.0％以上，其中桃園市更是連2年每百戶就有近4戶買房。專家指出，房市自2016年落底，隔年反彈後一路走揚，近期搭上資金熱潮買氣不墜，具話題的區域吸金力強。
記者賴志昶／台北報導
2021-10-15 11:28:26
根據房仲業者觀察，各都家戶購屋比以桃園市買氣最高，今年前三季家戶購屋比3.8％，表示平均每一百戶中有3.8戶買房，台中市以家戶購屋比3.5％緊追在後，新北市暌違二年家戶購屋比再次回到3.0％，其他三都雖然家戶購屋比不及3.0％，但今年都創下五年來同期新高，台北市2.2％、台南市及高雄市皆為2.8％，顯示買方在這三都的購屋意願大增。
大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，台南及高雄受惠科技園區設廠議題，以及相對低的房價，頗受買方青睞，交易量走高；台中及桃園重劃區推案量大，搭上商場或建設利多，買方買單意願高；雙北雖然房價高，但資金湧入強化買方購買力，讓台北市家戶購屋比向上挺進；不過房市熱度高受到政府關注，央行祭出第三波房市管制，此番出手打房具降溫作用，預期六都交易將趨於緩和，第四季求穩不求放量。
住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，隨著疫情逐漸緩和，建商推案亦趨踴躍，但諸多地區推案量大，不僅未來恐湧現賣壓，在缺工缺料下，也可能影響交屋狀況，建議買方可同時多從房仲或網站找房，多方參考價格與成交狀況，比較不容易買貴。