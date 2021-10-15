城中城大火釀悲劇 陳其邁要求全市34棟老舊建築物大體檢
高雄市「城中城大樓」14日凌晨2點左右發生火災，造成46死、41人輕重傷的慘劇，市長陳其邁今(15)日上午前往相關醫院探視傷者時除強調深切反省，不會迴避責任外，也宣布今天開始，市府將連續3天針對全市34棟老舊住商混合大樓進行聯合稽查，排除阻力、全力在3天內幫高風險老舊公寓大廈清查，在現階段將過去老舊建築物進行體檢。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-15 12:11:06
高雄市鹽埕區城中城昨天（14）日大火，一次奪走46條寶貴生命，高雄市長陳其邁今天上午9點半左右前往市立殯儀館慰問罹難者家屬，陳其邁說，已有25具罹難者完成指認，2具遺體DNA確認，市府將會全力協助處理後事。
至於罹難者中有25位身份已經過家屬指認，剩下21位罹難者，有19位已採集到指紋可供家屬指認，另外2位可能需用其他方式確認身分，將全力協助家屬處理後事。至於城中城的住民，都是屬於經濟弱勢民眾，未來安置計畫，將請民政局、都發局、社會局全力協助。
陳其邁表示，目前高雄市沒有管委會的住商混合大樓，且屋齡30年以上的有34棟，15日起連續3天進行聯合稽查，全面體檢老舊建築物。
陳其邁也指出，今天上午開會時，已要求社會局、民政局、殯葬處提供一對一服務，還有慈濟、法鼓山等民間團體都有專人協助家屬，城中城大樓住民多是年紀大的長輩或社會經濟弱勢的民眾，為協助撫慰家屬，在喪葬部分市府會負責及全力協助，而城中城大樓弱勢者多，對於現在與未來安置計畫，也請民政、都發局、社會局等進行安置。