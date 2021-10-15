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特企／歐德傢俱唯一連續13年　獲信譽品牌系統家具類金獎

▲歐德傢俱蟬連13年 獲《信譽品牌》系統家具類金獎肯定。（圖／資料照片）
▲歐德傢俱蟬連13年 獲《信譽品牌》系統家具類金獎肯定。（圖／資料照片）

本報訊

2021-10-15 12:00:55

第23屆讀者文摘「Trusted Brand信譽品牌」揭曉，配合防疫政策改以舉行線上頒獎典禮。首推【健康綠建材】，主張健康、環保的台灣家居業領導品牌-歐德集團，獲頒信譽品牌金獎，連續13年獲肯定。疫情嚴峻時刻，歐德集團除了加強員工自我管理外，對外持續提供客戶最需要的產品與服務，以滿足消費者需求為第一要務，不因疫情而使服務打折，除了增加客戶對品牌及產品的好感度，更成為消費者防疫期間最信賴的依靠。

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由《讀者文摘》主辦，民眾票選的「信譽品牌」活動已邁入第23年，疫情讓大環境充斥變數，民眾對多元化的資訊更心懷謹慎。由Catalyst Research進行訪查，共8,000受訪者，在六項評比指標中：可信度、品質、價值、對消費者需求的瞭解、創新及社會責任，歐德傢俱皆受廣大消費者的青睞與認可，蟬連13年獲得讀者文摘信譽品牌【系統家具類】肯定。

新冠疫情，全台警戒，宅在家的時間變長。居家辦公、停課不停學成為生活常態，面臨工作場域及作息改變，一直以來秉持「生活從想法開始」的歐德傢俱，注重居家環境品質，致力推廣「健康綠建材」，多年前即在德國進行有計畫循環造林，提供來自於歐洲循環人造森林的低甲醛健康防潮塑合板，製程嚴格把關，經國際檢驗認證，符合健康環保標準。歐德傢俱是業界唯一全系列板材獲得內政部「健康綠建材」標章，更獲頒「台灣綠色典範獎」及「國際典範獎」，提供消費者「量身訂製」之設計規劃，解決了居家裝修上的各種問題，讓忙碌的現代人輕鬆打造夢想家。

疫情讓企業社會責任更具意義，也讓消費者更關注企業的態度，歐德集團秉持『取之於社會，用之於社會』的經營理念，每年舉辦『百閱計劃』、『手護星願耶誕送禮』公益活動，用行動守護台灣，給後代子孫美好未來，一同創造綠色環境。

歐德集團蟬連13年獲得讀者文摘信譽品牌金獎殊榮，歐德感謝消費者的肯定，將秉持永續經營的態度，精益求精，為台灣的每個家庭打造夢想家Order your life。為回饋消費者即日起至2021/11/30推出「歐德舞慶週年」活動，滿5萬送精美禮品，滿額再享現金折抵，消費滿15萬，現金折抵5,000 元，消費滿35萬，現金折抵13,500元，消費滿55萬，現金折抵25,000 元，消費滿75萬，現金折抵35,000元，消費滿95萬，現金折抵45,000元，讓您輕鬆「成家」免煩惱，詳情請上官網查詢 https://pse.is/3k3mju

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