特企／歐德傢俱唯一連續13年　獲信譽品牌系統家具類金獎

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新冠疫情，全台警戒，宅在家的時間變長。居家辦公、停課不停學成為生活常態，面臨工作場域及作息改變，一直以來秉持「生活從想法開始」的歐德傢俱，注重居家環境品質，致力推廣「健康綠建材」，多年前即在德國進行有計畫循環造林，提供來自於歐洲循環人造森林的低甲醛健康防潮塑合板，製程嚴格把關，經國際檢驗認證，符合健康環保標準。歐德傢俱是業界唯一全系列板材獲得內政部「健康綠建材」標章，更獲頒「台灣綠色典範獎」及「國際典範獎」，提供消費者「量身訂製」之設計規劃，解決了居家裝修上的各種問題，讓忙碌的現代人輕鬆打造夢想家。
疫情讓企業社會責任更具意義，也讓消費者更關注企業的態度，歐德集團秉持『取之於社會，用之於社會』的經營理念，每年舉辦『百閱計劃』、『手護星願耶誕送禮』公益活動，用行動守護台灣，給後代子孫美好未來，一同創造綠色環境。
歐德集團蟬連13年獲得讀者文摘信譽品牌金獎殊榮，歐德感謝消費者的肯定，將秉持永續經營的態度，精益求精，為台灣的每個家庭打造夢想家Order your life。為回饋消費者即日起至2021/11/30推出「歐德舞慶週年」活動，滿5萬送精美禮品，滿額再享現金折抵，消費滿15萬，現金折抵5,000 元，消費滿35萬，現金折抵13,500元，消費滿55萬，現金折抵25,000 元，消費滿75萬，現金折抵35,000元，消費滿95萬，現金折抵45,000元，讓您輕鬆「成家」免煩惱，詳情請上官網查詢 https://pse.is/3k3mju