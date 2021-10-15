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防制強迫勞動圓桌論壇圓滿落幕！移民署辦論壇跨域合作

▲2021防制強迫勞動圓桌論壇會場一覽。（圖／移民署提供）
▲2021防制強迫勞動圓桌論壇會場一覽。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2021-10-15 12:05:30

內政部移民署今（15）日舉辦「2021年防制強迫勞動圓桌論壇」，特別邀請行政院政務委員羅秉成、內政部常務次長邱昌嶽、美國在臺協會副處長柯傑民致詞，並有各國駐臺官員、政府部門、民間團體及多家產業協會代表出席，共同就及海上漁工勞動權益及產業杜絕供應鏈強迫勞動等議題進行討論，藉由公私協力的方式，一起打擊人口販運。

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邱昌嶽常務次長表示，臺灣雖然連續12年被國際評為最高的第一級，並肯定打擊人口販運的努力，但還有若干問題，包括受害者鑑別程序、遠洋漁業強迫勞動、缺乏特定勞動法規以保障移工權益等建議，顯見台灣在防制人口販運工作上可以做得更好，後續的工作還有很長一段路要走。

邱昌嶽指出，「強迫勞動」就是以懲罰威脅，強迫任何人從事非自願的勞動或服務。它可能發生在農業、漁業、建築、製造、礦業等領域，包含受債務綑綁，或遭到奴役般對待等狀況。尤其，去(109)年9月，臺灣遠洋漁獲首次被列入美國勞動部的「童工與強迫勞動製品清單」，衝擊我國漁獲產業的貿易，更讓我們深深感受，政府相關部門仍需要持續反省檢討，積極檢視與滾動檢討相關法令或行政措施，讓漁獲產業將來能夠解除限制，並謀求漁業外籍船員更好的勞動權益保障。

因此，今天論壇的舉辦，透過政府部門、產業協會代表、勞權團體三方加強對話，釐清防制強迫勞動的關鍵問題，提供相關機關後續有效對策，也籲請產業做好勞動權益保障的自律，遵守國內及國際相關涉及產業鏈的規範，避免貿易產品遭受限制進口。

移民署表示，今(110)年的圓桌論壇中，有2位重要國外講者以視訊方式參與，包括美國國土安全部海關及邊境保衛局主任Therese Randazzo、歐盟就業總署國際處處長 Mr. Lluís Prats，都是相當熟稔強迫勞動議題及規劃防制策略的官方人士；至於國內部分，則有豐群水產股份有限公司副總經理葉建億及慧與科技股份有限公司亞太區協理江惠櫻，從實務面分享公司如何執行防制強迫勞動的實踐與監督，引領產業做好自律與遵守法律。

移民署強調，今日論壇活動設定較長的對話時間，就是要讓產官學界及民間團體加強對話及溝通，藉由集思廣益，使政府能夠研訂更有效的反奴策略及具體行動，並展現政府及企業齊心反奴、共同打擊人口販運的決心。

▲前排左起：監察委員王幼玲、AIT副處長柯傑民、內政部常務次長邱昌嶽、移民署署長鐘景琨、鮪魚公會理事長林毓志；後排左起：巴布亞紐幾內亞代表康德銘、貝里斯大使碧坎蒂、吐瓦魯大使涂莉梅、諾魯大使凱法斯、馬紹爾群島臨時代表 Mrs. Anjanete Celles Anjel、捷克代表 Mr.Patrick Rumlar。（圖／移民署提供）
▲前排左起：監察委員王幼玲、AIT副處長柯傑民、內政部常務次長邱昌嶽、移民署署長鐘景琨、鮪魚公會理事長林毓志；後排左起：巴布亞紐幾內亞代表康德銘、貝里斯大使碧坎蒂、吐瓦魯大使涂莉梅、諾魯大使凱法斯、馬紹爾群島臨時代表 Mrs. Anjanete Celles Anjel、捷克代表 Mr.Patrick Rumlar。（圖／移民署提供）

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