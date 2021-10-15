防制強迫勞動圓桌論壇圓滿落幕！移民署辦論壇跨域合作

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邱昌嶽指出，「強迫勞動」就是以懲罰威脅，強迫任何人從事非自願的勞動或服務。它可能發生在農業、漁業、建築、製造、礦業等領域，包含受債務綑綁，或遭到奴役般對待等狀況。尤其，去(109)年9月，臺灣遠洋漁獲首次被列入美國勞動部的「童工與強迫勞動製品清單」，衝擊我國漁獲產業的貿易，更讓我們深深感受，政府相關部門仍需要持續反省檢討，積極檢視與滾動檢討相關法令或行政措施，讓漁獲產業將來能夠解除限制，並謀求漁業外籍船員更好的勞動權益保障。
因此，今天論壇的舉辦，透過政府部門、產業協會代表、勞權團體三方加強對話，釐清防制強迫勞動的關鍵問題，提供相關機關後續有效對策，也籲請產業做好勞動權益保障的自律，遵守國內及國際相關涉及產業鏈的規範，避免貿易產品遭受限制進口。
移民署表示，今(110)年的圓桌論壇中，有2位重要國外講者以視訊方式參與，包括美國國土安全部海關及邊境保衛局主任Therese Randazzo、歐盟就業總署國際處處長 Mr. Lluís Prats，都是相當熟稔強迫勞動議題及規劃防制策略的官方人士；至於國內部分，則有豐群水產股份有限公司副總經理葉建億及慧與科技股份有限公司亞太區協理江惠櫻，從實務面分享公司如何執行防制強迫勞動的實踐與監督，引領產業做好自律與遵守法律。
移民署強調，今日論壇活動設定較長的對話時間，就是要讓產官學界及民間團體加強對話及溝通，藉由集思廣益，使政府能夠研訂更有效的反奴策略及具體行動，並展現政府及企業齊心反奴、共同打擊人口販運的決心。