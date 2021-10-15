提倡港口設祈禱室給外籍漁工！專訪新事社服漁工組

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許多非營利組織紛紛提倡要在港邊設置盥洗室，但李正新卻認為除了盥洗室，祈禱也相當重要。曾經旅居印尼11年的李正新時常跟印尼漁工溝通了解狀況，他發現一些小港的外籍漁工總訴說著，希望能夠像大港一樣，在港邊有提供熱水的洗澡間及乾淨的祈禱室，但這些希望總是說說就覺得算了，他們認為沒人會去注意到小漁港的外籍漁工，更何況港邊的設施。曾經在異鄉漂泊的李正新覺得，一個人或許可以偶爾忍受身體上的折磨，但信仰被阻礙反而更容易使人崩潰。
「我是虔誠基督徒，在印尼工作的時候也會有想家或辛苦的時候，那時候我都會跟上帝祈禱。所以我很能理解外籍漁工想維持信仰的心情。」李正新說，外籍漁工絕大部分來自於印尼，許多印尼籍外籍漁工的宗教信仰是伊斯蘭教，也就是俗稱的回教。本正常每天應當有五次面向麥加方向祈禱敬拜，祈禱敬拜時應當潔淨自身的口鼻耳及手腳，在一個乾淨的室內地方進行祈禱。但是目前在台灣工作的外籍漁工，他們的工作及生活居住都是在船上，礙於工作的忙碌和船上狹小的空間，因此祈禱及盥洗只能在甲板上，有時候只能有一次的祈禱，但若是時間允許，他們也是會完成每日五次的祈禱，透過祈禱安穩自己的身心靈，祈求阿拉可以保佑他們在異鄉的一切平安，直到返國與家人再次團聚。
因為聽到訴求，新事開始規劃、進行調查，實地走訪、勘查直接服務有外籍漁工的二十一個漁港，訪談了102位漁工，了解各港內漁工們祈禱及盥洗的實際狀況並收集他們的意見，同時查看港內適合設置盥洗室和祈禱室的位置，過程中所遇到的漁工們個個都帶著靦腆的笑容，讓新事的社工們相當心疼，認為他們即便遭遇挫折，仍然強忍，令人不捨。
希望藉由信仰力量撫平心中的躁動，這是訪談眾多漁工們後聽到的訴求。李正新表示，訪談中有好幾位漁工說道，「有時候有些同鄉或是自己，因為一些事情影響了情緒，可能來自於家鄉或是工作上的狀況，讓他們心情煩悶焦躁，常常透過飲酒來短暫忘卻煩惱及放鬆心情，但有時候喝太多卻會讓情緒失控，所以他們希望，若是港邊有個乾淨的祈禱室，當他們遇到情緒問題時，可以透過祈禱的力量，安撫自己的內心，讓自己可以靜下來，不用再透過酒精的方式來解決。」
不只民間呼籲重視漁工權益，政府監察委員王幼玲、王美玉、蔡崇義調查並訪談外籍漁工後發現，台灣遠洋漁船外籍漁工確實有曾遭受薪資剋扣、工時過長、身分證件遭扣留、仲介強迫簽剝削契約等事情，監察院糾正漁業署、勞動部與外交部共三部會，要求行政院正視遠洋漁船外籍漁工的勞權。
綠色和平組織發言人則指出，應廢除境外聘僱制度，目前遠洋漁船上的外籍漁工多屬於境外聘雇，毫無勞工權益和保障。勞動部應以《勞基法》保障所有外籍漁工，與本籍漁工享有同樣的照顧。在過渡期間，漁業署必須確保業者完全遵守《境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法》，尤其是薪資應完全給付、禁止任意苛扣、境外漁工保險金額的給付應盡速且完全，以及外籍漁工的管理應該完全交由政府機構負責。