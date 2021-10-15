城中城大火釀憾事 議員呼籲立即清查台中老舊危樓

針對昨日在高雄市鹽埕區城中城大火釀成 46 死 41 傷，今（ 15 ）日台中市議員王立任表示，這是高雄史上最嚴重的火災，也是繼 1995 年台中衛爾康餐廳大火後，台灣死傷第二多的單一建築物火災。而由於該建築物內有許多堆棄已久的雜物及垃圾導致火勢一發不可收拾，台中市政府也應當立即清查並改善境內老舊危樓的狀況以防止憾事重演。

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王立任指出，台中市因早期商業發展蓬勃，根據都發局統計，台中市屋齡 30 年以上的建物有將近 40 萬戶，而老舊建築物內大多經濟弱勢者居多，籌措經費困難，整合不易。尤其在舊市區還有很多被列為需要重整的大樓如遠東大樓、千越大樓等等，市府應積極協助整合都更，讓危老建築蛻變換新。

王立任也呼籲，許多大樓因使用已久樓梯間早已堆滿陳年雜物導致逃生不變，加上早期的建材也不符合現今消防標準，因此市政府應針對危老建築定期巡查內部環境是否安全，加強安檢，並安裝住警器、增設滅火器及灑水器等滅火設施，以協助控制火勢，防止災害擴大釀成憾事。

都發局表示，針對舊市區列管老舊住商大樓，均已輔導成立相關都更會，對於舊市區其他相關使用中大樓亦協助重建、整建維護、公安申報及目的事業機關聯合稽查等事項，保障市民公共安全，其中台中市閒置大樓都市更新部分，市府已針對閒置大樓較多的中區進行瞭解，包括千越大樓、東海大樓、綜合及原遠東百貨大樓、金園大樓、民昇大樓等案均協助成立更新會立案，加速推動重建工作，其中東海大樓已循危老條例進行重建，預計興建地上 22 層地下 5 層， 148 戶集合住宅大樓。