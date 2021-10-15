城中城大火釀憾事 議員呼籲立即清查台中老舊危樓

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王立任指出，台中市因早期商業發展蓬勃，根據都發局統計，台中市屋齡30年以上的建物有將近40萬戶，而老舊建築物內大多經濟弱勢者居多，籌措經費困難，整合不易。尤其在舊市區還有很多被列為需要重整的大樓如遠東大樓、千越大樓等等，市府應積極協助整合都更，讓危老建築蛻變換新。
王立任也呼籲，許多大樓因使用已久樓梯間早已堆滿陳年雜物導致逃生不變，加上早期的建材也不符合現今消防標準，因此市政府應針對危老建築定期巡查內部環境是否安全，加強安檢，並安裝住警器、增設滅火器及灑水器等滅火設施，以協助控制火勢，防止災害擴大釀成憾事。
都發局表示，針對舊市區列管老舊住商大樓，均已輔導成立相關都更會，對於舊市區其他相關使用中大樓亦協助重建、整建維護、公安申報及目的事業機關聯合稽查等事項，保障市民公共安全，其中台中市閒置大樓都市更新部分，市府已針對閒置大樓較多的中區進行瞭解，包括千越大樓、東海大樓、綜合及原遠東百貨大樓、金園大樓、民昇大樓等案均協助成立更新會立案，加速推動重建工作，其中東海大樓已循危老條例進行重建，預計興建地上22層地下5層，148戶集合住宅大樓。
另有關危老重建推動，都發局指出，依內政部最新統計資料，台中市屋齡50年以上房屋占台中市房屋總數(106.35萬)的6.71%，約7.14萬宅；屋齡40年以上房屋占房屋總數23.57%，約25.07萬宅；屋齡30年以上的房屋，占房屋總數40.22%，約有42.79萬戶。與其它5都老舊房屋所占比例比較排名第五，屬較年輕的城市，其房屋老化程度依序為台北、高雄、台南、新北、台中及桃園。