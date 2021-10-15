境管嚴格移工進不來 台電大潭電廠專案引進863名移工
《四方報》報導，台灣邊境管制未鬆綁，外籍移工和外國專業人才目前仍無法入境，造成產業缺工問題。不過，台電大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫工程申請專案引進863名外國工作人員，目前廠區已經有409人，預計10月、11月還會再分別入境200名移工。
記者李芷涵/綜合報導
2021-10-15 17:19:37
近2年營造業重大職災頻傳，勞動部將2021年訂為營造業減災年，要求勞檢機構增加檢查次數。勞動部部長許銘春昨（14）日率隊前往台電大潭電廠勞檢新建工程，檢查共計違反22項、停工2處、罰鍰新臺幣27萬元，主要違反內容為高處作業未設置防墜設施及移動式起重機外伸撐座沉陷等。對於勞檢結果，台電董事長楊偉甫表示，台電一定會逐項落實改善。
針對媒體現場詢問缺工問題，楊偉甫則表示，在移工全面禁止入境後，大潭工程以專案申請863名移工，目前廠區已經有409人，在接下來的10月、11月將陸續再入境2批人，各約200名移工，屆時也都會遵守相關防疫規定。他也指出，廠區引進的並非全為藍領移工，也有專業外國技師。
台灣自今年5月本土疫情升溫後，就全面禁止移工入境，針對產業缺工問題，勞動部長許銘春強調，勞動部正跨部會研議有條件重啟移工入境方案，擬優先開放「完整施打疫苗者」入境，研擬好配套措施後會向指揮中心提案。