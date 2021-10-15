搭上「元宇宙」熱潮！國產品牌推首款沈浸式VR眼鏡

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中華電信行動通信分公司副總經理胡學海表示，中華電信與HTC雙方於2020年開始針對5G進行合作，同時整合旗下的Hami 應用服務與全球VR應用商店及內容訂閱服務平台Viveport，致力提供客戶嶄新娛樂生活；疫情加速新型態生活及虛擬世界蔚為風潮，此次HTC推出輕便沉浸式VR眼鏡，能讓消費者享受專屬式的沉浸體驗，無論身處何時何地，皆能輕鬆於工作和休閒娛樂間取得平衡。
HTC台灣區產品處長佘昭龍指出，該產品的設計旨在輕鬆融入生活，輕巧如巧克力棒般僅重189公克，其獨特的動態平衡雙軸設計和柔軟的獨家專利的臉部襯墊能完美貼合不同的頭型，並可輕鬆收折便於攜帶；此外，該產品的臉部襯墊設計源自廣受好評的 VIVE Focus 3，採用磁吸式連接，在多人分享使用的情境下，能以更簡單又便捷的方式替換。
佘昭龍介紹，該產品內建調整焦距轉盤，可適用使用者視差，並加以調整取得清晰可見視野；另外搭配冷循環通風系統，透過冷卻系統將熱能排出，長時間使用都能保持涼爽。
佘昭龍說明，該產品開創前所未有的行動沉浸體驗，內建高達100度的寬廣視野、清晰3.2K解析度和流暢的75Hz螢幕更新率，創造無與倫比的極致視覺體驗。同時內建頂級揚聲器與降噪麥克風，帶來清晰乾淨且身歷其境的3D立體環場音效，也可連線至藍牙無線耳機，打造真正專屬的沉浸空間。
至於售價方面，HTC宣布， VIVE Flow建議售價為1萬4990元，即日起於官網展開全球預購活動，至31日凡預購者將可獲得隨行收納盒等相當獲得總價值3000元的預購好禮，預定11月1日起即開放中華電信等銷售通路發售。