城中城大火3名陸配罹難 陸委會：協助家屬專案入境奔喪
高雄城中城大樓14日深夜發生火警，造成46死、41傷，陸委會今（15）日證實，經了解，目前有3名陸籍配偶不幸罹難，其中已在台設籍之吳姓陸配，及尚在依親居留期間之林姓陸配，在台均無其他親屬，因此陸委會將針對疫情期間陸方親屬入境來台及處理後續奔喪事宜，會同有關部門基於人道考量提供專案協助。
記者林莞茜／綜合報導
2021-10-15 17:20:29
高雄市鹽埕區發生城中城大樓火警事故，造成嚴重傷亡，政府相關單位在第一時間全力投入救災，對於因此事故不幸罹難的民眾，大陸委員會深感悲痛，並盼逝者安息。
陸委會表示，經初步瞭解，目前有3名陸籍配偶不幸罹難，其中已在台設籍之吳姓陸配，及尚在依親居留期間之林姓陸配，在台均無其他親屬，針對疫情期間陸方親屬入境來台及處理後續奔喪事宜，陸委會將會同各有關部門基於人道考量提供專案協助。至於第3名周姓陸配已在台設籍，政府也會聯繫其在台家屬表達關懷，並協調各有關部門視家屬需要提供相關協助。
此外，海基會已在第一時間聯繫家屬及在台友人表達關懷，並將協助吳姓陸配之陸籍女兒及林姓陸配之胞兄來台，海基會將全力協助家屬來台相關事宜並提供必要協助。
對於各國人士及中國大陸各方所表達之哀悼與慰問，陸委會誠摯感謝。