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盧廣仲開唱票價「有夠佛心」　300元有找！

▲盧廣仲11月將於高雄開唱。（圖／添翼）
▲盧廣仲11月將於高雄開唱。（圖／添翼）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-10-15 17:49:01

歌手盧廣仲工作因疫情受阻，停工將近半年後，宣布11月20日將回歸舞台開唱，地點選在高雄流行音樂中心，他成為在此地舉辦大型售票演唱會的首位歌手，更祭出超佛心票價，「線上票」只要289元，300有找讓粉絲欣喜若狂，盧廣仲也說：「快1年沒有登台演出，緊張又期待，終於要唱新歌給大家聽了！」

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▲盧廣仲睽違1年重返舞台，直呼興奮。（圖／添翼）
▲盧廣仲睽違1年重返舞台，直呼興奮。（圖／添翼）
盧廣仲去年結束「春季巡迴」演唱會後，原定今年8月要在小巨蛋開唱，卻因疫情延期到明年，為了不讓歌迷失望，確定11月在高雄開唱，他也為了這場演出挑戰諸多嘗試，除了開放現場觀眾，還以線上直播售票方式呈現，讓無法來到高雄的粉絲，也能零時差搶聽新歌。

盧廣仲「勵志演說 高流演唱會」舞台設計以橫式塊狀結構呈現，加入視訊強化擴增實境、人臉辨識、熱感應、KINECT等各項影像科技藝術，給觀看線上直播的觀眾，有如親臨現場的逼真體驗。該活動已啟售，現場票價為1099元、999元、899元、699元，線上票價為289元，可至kktix查詢購買。

▲盧廣仲演唱會線上票只要289元。（圖／添翼）
▲盧廣仲演唱會線上票只要289元。（圖／添翼）
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