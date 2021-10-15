信義區百貨周慶搭五倍券商機開戰　精品進駐、滿額抽機車

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微風指出今年5月疫情升溫，連帶影響百貨業消費力，但即便如此，精品業種仍相對維持高檔，甚至微幅成長，影響較多則是餐飲部分。而時序進入第4季，看好五倍券商機與周年慶消費力爆發，預期今年6家店周年慶檔期目標為41.9億元，相較去年（41.8億元）持平，甚至有機會微幅成長。
微風指出，今年第4季有五倍券加持，而今年五倍券啟用首3日，與去年三倍券首3日相比，業績成長足足9倍，也讓集團董事長廖鎮漢認為，微風將刮起振興旋風。其中，微風信義三店，包括微風信義、微風松高與微風南山，周年慶檔期業績估將年增5成。業者預估這股強大消費力將維持到至少今年年底，估全年微風業績與去年305億元持平，或可能微幅成長。
無獨有偶，新光三越台北信義新天地周年慶同樣於10月21日正式登場。攜手多達1,100個品牌，其中有三成品牌是首次迎戰周年慶。業者指出，周年慶首4日限定，持數位五倍券單筆滿5,000最高可以回饋8,500。會員最高還有機會獲得5萬元禮券。另外，還可使用台北熊好券(響購券)消費折抵。
不僅如此，新光三越旗下、全台首家專櫃品牌複合式美妝店beautySTAGE美麗台也搶攻五倍券商機，首度跨足其他百貨商場，第4家店於環球中和店內開幕。為歡慶開幕，推出持五倍券滿5,000現抵100再贈品牌正貨口紅。業者指出，預計明（2022）年還要再開4家店，目標3年展店10家店。
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