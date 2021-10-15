英國跳水王子出自傳 曝同性戀父親的艱辛：上法院很難受
東京奧運金牌、英國「跳水王子」Tom Daley日前在東奧場邊織毛線讓他在全球爆紅，近日出版自傳《Coming Up for Air》，他在書中回憶，成為同性戀父親的考驗，其中包含要上法庭讓他們感到難受。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-10-15 18:20:40
身為世界上最受矚目的奧運跳水和LGBTQ運動員之一，Daley在2018年和交往多年的編劇Dustin Lance Black透過代理孕母成為父親，他坦言作為同性戀父母或父親，有時會接受到更高層次的批評，感覺所有人的目光都集中在你身上，一舉一動都很有壓力。
陌生人總是提供他們「不需要」的幫助，Daley說，「人們看到兩個爸爸，就會產生一種我們會不知道要做什麼的感覺，我想對方是好意，但可能我們不需要。」
因為英國法律規定，Daley談到透過代理孕母獲得孩子後，還需要面臨如何取得孩子合法監護權的障礙，「在孩子開始學會叫爸爸的那個月，我們被傳喚到法庭舉行聽證會，開始進行成為合法父母的程序。」
「那令我們感到不舒服，覺得自己不夠好，就好像我們是系統無法處理的異常。」Daley在自傳中道出切身之痛，並透露這個過程昂貴且具有挑戰性，也促使他的丈夫在BBC的廣播節目中製作了有關代孕議題的節目。
儘管過程艱辛但Daley仍克服了萬難，甚至想在再添一子，「只有透過分享故事，我們才能改變人心，為不同的人搭建橋樑」