疫情加速宅經濟發展！高雄港海運快遞專區貨量翻倍成長

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陳劭良說，由於中國大陸為跨境電商最主要發貨地，而兩岸海運直航航程最快僅需一日，兩岸快速輪更僅須4小時，且較空運具有運載容量大與價格競爭優勢，加上搭配物流後勤配送得宜，時效與空運不相上下，受到電商業者之青睞。
陳劭良指出，台北港率先於104年設立海運快遞專區，貨量逐年呈現大幅增長趨勢，去(109)年全年專區營運量已逼近10萬公噸，而高雄港則於去年也獲關務署核准成立海運快遞專區業務，成為目前台灣唯二擁有海運快遞專區的商港。
陳劭良並說，高雄港海運快遞專區位於前鎮商港區物流園區倉庫及第二貨櫃中心63號碼頭倉庫，分別由第一郵聯通運公司及萬海航運公司經營，第一郵通先於去年6月營運，萬海則於今年5月投入專區業務，而華南為電商主要出貨地之一，現有海運快遞業務採貨櫃型態運送，高雄港擁有綿密之兩岸貨櫃直航航線，成為電商繼台北港後的另一優良選擇。
陳劭良分析，台灣科技產業近年擴張南移，且東協市場擁有人口優勢及消費潛在商機，是電商的下一個戰場，而高雄港與東南亞間航線相當成熟，並鄰近高雄國際機場，海快業務在高雄港操作，可享有更多可能性，例如發展海空聯運或結合自由貿易業務等樣態，可望帶動更多新興物流業務商機。