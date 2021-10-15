62歲胡瓜健康出狀況！為「脂肪瘤」動刀又遇腎結石發作
62歲的綜藝天王胡瓜縱橫演藝界多年，在主持界的地位不容小覷，今年也獲得金鐘獎的肯定。其實胡瓜在工作上付出不少心血，近來傳出他健康狀況亮起紅燈，今（15）日在錄製節目《醫師好辣》前，自爆除了被腎結石纏身之外，也曾為了肩膀上的「脂肪瘤」動刀，呼籲大家一定要好好照顧身體。
記者侯家瑜/台北報導
2021-10-15 19:08:48
胡瓜透露已經施打完莫德納疫苗，談起健康狀況，表示自將前陣子腳部突然出現不規則的黑痣，後來就尋求醫美診所幫忙處理，還不忘自嘲：「畢竟我認識這麼多整形醫師。」另外，胡瓜除了本身就深受腎結石所苦之外，也有脂肪瘤的困擾：「我以前就有，後來肩膀上又長，還有『指甲內嵌』的狀況，醫生還把我整個腳指甲拔除。」
楊昇達、陳零九、五熊還有木星也一同出席節目錄影，剛從新冠肺炎痊癒的陳零九坦言目前仍患有「創傷症候群」，雖然不會害怕人群，不過心境上還是需要調適，胡瓜也透露目前陳零九還有尋求醫師協助：「我有跟他說壓力不要太大，因為12月還有演唱會，雖然會有莫名的壓力，但一定要控制好。」
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