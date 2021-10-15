COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

62歲胡瓜健康出狀況！為「脂肪瘤」動刀又遇腎結石發作

▲胡瓜自爆身體出狀況。（圖／記者葉政勳攝）
▲胡瓜自爆身體出狀況。（圖／記者葉政勳攝）

記者侯家瑜/台北報導

2021-10-15 19:08:48

62歲的綜藝天王胡瓜縱橫演藝界多年，在主持界的地位不容小覷，今年也獲得金鐘獎的肯定。其實胡瓜在工作上付出不少心血，近來傳出他健康狀況亮起紅燈，今（15）日在錄製節目《醫師好辣》前，自爆除了被腎結石纏身之外，也曾為了肩膀上的「脂肪瘤」動刀，呼籲大家一定要好好照顧身體。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲胡瓜（中）出席節目《醫師好辣》錄影，楊昇達（左起）、陳零九、胡瓜、五熊和木星。（圖／記者葉政勳攝）
▲胡瓜（中）出席節目《醫師好辣》錄影，楊昇達（左起）、陳零九、胡瓜、五熊和木星。（圖／記者葉政勳攝）
胡瓜透露已經施打完莫德納疫苗，談起健康狀況，表示自將前陣子腳部突然出現不規則的黑痣，後來就尋求醫美診所幫忙處理，還不忘自嘲：「畢竟我認識這麼多整形醫師。」另外，胡瓜除了本身就深受腎結石所苦之外，也有脂肪瘤的困擾：「我以前就有，後來肩膀上又長，還有『指甲內嵌』的狀況，醫生還把我整個腳指甲拔除。」

楊昇達、陳零九、五熊還有木星也一同出席節目錄影，剛從新冠肺炎痊癒的陳零九坦言目前仍患有「創傷症候群」，雖然不會害怕人群，不過心境上還是需要調適，胡瓜也透露目前陳零九還有尋求醫師協助：「我有跟他說壓力不要太大，因為12月還有演唱會，雖然會有莫名的壓力，但一定要控制好。」

▲陳零九坦言目前仍患有創傷後壓力症候群。（圖／記者葉政勳攝）
▲陳零九坦言目前仍患有創傷後壓力症候群。（圖／記者葉政勳攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀