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英國關切台海與立陶宛局勢　中國大使館連番批評

▲英國外交部近日對台灣周邊情勢表達關切，部長特拉斯11日與波羅的海三國外長會面，觸及與中國的關係及北京對立陶宛的施壓。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國外交部近日對台灣周邊情勢表達關切，部長特拉斯11日與波羅的海三國外長會面，觸及與中國的關係及北京對立陶宛的施壓。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-16 06:42:43

（中央社記者陳韻聿倫敦15日專電）英國外交部近日對台灣周邊情勢表達關切，部長特拉斯11日與波羅的海三國外長會面，觸及與中國的關係及北京對立陶宛的施壓。中國大使館接連發布聲明批評英國外交部。

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公開資料顯示，1至5日總計有150架次中共軍機侵擾台灣防空識別區（ADIZ），密度更勝以往。英國外交部6日回覆中央社記者置評請求表示，中共軍機近日在台灣一帶的頻繁活動無助區域和平穩定，「我們需要一個藉助於台灣海峽兩岸人民建設性對話的和平解決方案」。

中國駐英大使館7日發布「使館發言人聲明」宣稱，「台灣是中國的台灣，輪不到英國說三道四」，英方官員的發言「極其錯誤和不負責任」，中國軍隊「堅決維護台海地區和平穩定」。使館並敦促英方「不得以任何方式干涉中國內政」。對於中方的回應，英國外交部目前沒有評論。

英國新任外交大臣特拉斯（Liz Truss）11日在英格蘭舍夫寧官邸（Chevening House）與波羅的海三國外長會面，各方同意在安全、經濟與科技領域加強合作，以更有效地應對俄羅斯、中國、白俄羅斯等惡意行為者。

立陶宛外交部會後發布新聞稿表示，在立陶宛因對外政策遭受中國外交與經濟施壓時，英國支持立陶宛，外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）就此向特拉斯致謝。

中國駐英大使館14日再次發布「使館發言人聲明」宣稱，「中國和立陶宛前一段的外交風波，是非曲直十分清楚」；立陶宛宣布允許設立以「台灣」為名義的「代表處」，嚴重違反「一個中國」原則，中方對此做出的反應是「正當合理」的。使館並敦促英方「不要給中英關係發展製造新的障礙」。

特拉斯9月中上任以來，數次主張透過強化與重點國家地區的經貿、安全及科技連結，建立足以抗衡「惡意行為者」的自由民主網絡、推展英國的全球利益。

英國「金融時報」近日援引未具名外交部官員說法報導，特拉斯有意打造數個如英美澳AUKUS三方安全聯盟般緊密的合作夥伴關係，印太區域是其中一個重點，「重中之重」則包括印度、日本和印尼。歐洲方面，波羅的海三國、維斯格勒中歐四國集團（Visegrad Group）的捷克、斯洛伐克、波蘭、匈牙利，以及西班牙、義大利是特拉斯關注焦點。

英國近日也宣布對非洲加強戰略投資，以抗衡中國和俄羅斯在當地的政經影響力，包括由外交部持有的「大英國協發展集團」（CDC Group）與阿拉伯聯合大公國國有「杜拜環球港務集團」（DP World）合作，投資超過12億英鎊，用於升級、擴張索馬利蘭、埃及及塞內加爾的重要海港，並建設內陸物流網。（編輯：林憬屏）1101015

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