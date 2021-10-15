爭取U23亞洲盃門票　中華男足小將遠征吉爾吉斯

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中華U23代表隊前次參賽是2019年3月份在柬埔寨的U23亞錦賽小組資格賽，與南韓、澳洲、柬埔寨同組，最終以1和2負成績作收，此次前往吉爾吉斯盼能透過國際賽舞台增加經驗，拿下好成績。
U23中華隊陳俊明教練表示經過3次的集訓還有友誼賽的安排，其實目前隊伍的狀況不錯，都能執行出教練團擬定的戰術。非常感謝政府、中華足協等相關單位的協助，雖然原本的主場作戰因疫情狀況變成客場出賽，但相對也讓一些球員能有出國征戰的經驗，選手們都很期待對上越南與緬甸兩支隊伍，特別是越南的實力跟水平，作戰方針上也有針對首場對上越南做調整，也希望球員能透過與對手的對戰提升自己。
本次擔任隊長的蔡政儒來自台北展逸天行者，表示集訓過程中與大家的默契越來越好，在訓練上都會互相提醒，也提到面對東南亞的球風以快與狠著名，代表隊集訓上也有針對體能加強，盼利用透過強化防守來取得進攻的機會，當然希望能夠晉級會內賽。
陣中較資深的馮少祺今年五月曾隨著母隊南市台鋼至香港參加AFC CUP，他表示很期待這次去參加國際賽，集訓的天數很足夠，團隊體能跟彼此的默契都有提升，對於跟越南隊的交手特別興奮，希望大家可以貫徹教練團設定的戰術，在國際賽場上展現充足的信心，拿下會內賽的資格。
甫在泰國完成附加賽的吳彥澍、林明偉及梁孟昕則直接前往吉爾吉斯與代表隊會合。
本次資格賽原本將在臺灣舉辦，卻因為防疫規定無法與亞足聯及參賽隊伍達成共識，中華隊從主場優勢變成客場作戰，U23年輕小將仍保持樂觀心情，為了爭取佳績，盼能在國際舞台上踢出最好的表現。
2022 U23亞洲盃資格賽
中華男子U23足球代表隊
總教練 陳俊明
位置 選手 所屬母球隊
GK 李冠霈 台北展逸天行者
DF 黃子銘 璉紅臺體
DF 王義友 台北展逸天行者
DF 鄭知桓 台北展逸天行者
MF 馮少祺 南市台鋼
DF 方立芃 航源FC
FW 林明偉 台北展逸天行者
MF 吳彥澍 航源FC
MF 黃俊聞 北市大同
MF 蔡政儒 台北展逸天行者
MF 林偉傑 台北展逸天行者
MF 林駿凱 台北展逸天行者
FW 陳柏諭 璉紅臺體
MF 王笙翰 台灣中油
MF 陳俊廷 璉紅臺體
DF 馬良丞 航源FC
MF 藍浩宇 銘傳大學
GK 賴柏綸 航源FC
DF 張嘉文 銘傳大學
FW 游耀興 銘傳大學
DF 梁孟昕 台中FUTURO
GK 蔡宇翔 璉紅臺體
FW 陳仕勛 銘傳大學
DF 陳俊甫 璉紅臺體
MF 劉智文 航源FC