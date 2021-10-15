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爭取U23亞洲盃門票　中華男足小將遠征吉爾吉斯

▲中華U23男足出發前機場合照。（圖／中華足協提供）
▲中華U23男足出發前機場合照。（圖／中華足協提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-10-15 20:01:08

中華U23男足國家代表隊今(15)日出發前往吉爾吉斯爭取2022 U23亞洲盃門票。國際疫情依舊嚴峻，中華隊與越南、緬甸同組爭取亞洲盃門票，原訂10月在高雄國家體育場的亞洲盃小組資格賽遭到亞足聯(AFC)取消主辦權，並移到10月27日在吉爾吉斯舉辦，中華U23小將做好萬全準備，遠征吉爾吉斯爭取佳績。

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中華U23男足代表隊本次亞洲盃小組資格賽原本與香港、越南、緬甸同在I組，後因北朝鮮退出此次資格賽，亞足聯(AFC)重啟抽籤，抽中香港後移至K組。

中華U23代表隊前次參賽是2019年3月份在柬埔寨的U23亞錦賽小組資格賽，與南韓、澳洲、柬埔寨同組，最終以1和2負成績作收，此次前往吉爾吉斯盼能透過國際賽舞台增加經驗，拿下好成績。

▲中華U23男足代表隊總教練陳俊明。（圖／中華足協提供）
▲中華U23男足代表隊總教練陳俊明。（圖／中華足協提供）
U23中華隊陳俊明教練表示經過3次的集訓還有友誼賽的安排，其實目前隊伍的狀況不錯，都能執行出教練團擬定的戰術。非常感謝政府、中華足協等相關單位的協助，雖然原本的主場作戰因疫情狀況變成客場出賽，但相對也讓一些球員能有出國征戰的經驗，選手們都很期待對上越南與緬甸兩支隊伍，特別是越南的實力跟水平，作戰方針上也有針對首場對上越南做調整，也希望球員能透過與對手的對戰提升自己。

本次擔任隊長的蔡政儒來自台北展逸天行者，表示集訓過程中與大家的默契越來越好，在訓練上都會互相提醒，也提到面對東南亞的球風以快與狠著名，代表隊集訓上也有針對體能加強，盼利用透過強化防守來取得進攻的機會，當然希望能夠晉級會內賽。

▲中華U23男足_馮少祺(中)。（圖／中華足協提供）
▲中華U23男足_馮少祺(中)。（圖／中華足協提供）
陣中較資深的馮少祺今年五月曾隨著母隊南市台鋼至香港參加AFC CUP，他表示很期待這次去參加國際賽，集訓的天數很足夠，團隊體能跟彼此的默契都有提升，對於跟越南隊的交手特別興奮，希望大家可以貫徹教練團設定的戰術，在國際賽場上展現充足的信心，拿下會內賽的資格。

甫在泰國完成附加賽的吳彥澍、林明偉及梁孟昕則直接前往吉爾吉斯與代表隊會合。

本次資格賽原本將在臺灣舉辦，卻因為防疫規定無法與亞足聯及參賽隊伍達成共識，中華隊從主場優勢變成客場作戰，U23年輕小將仍保持樂觀心情，為了爭取佳績，盼能在國際舞台上踢出最好的表現。

▲完成亞洲盃附加賽的吳彥澍與代表隊在吉爾吉斯會合。（圖／中華足協提供）
▲完成亞洲盃附加賽的吳彥澍與代表隊在吉爾吉斯會合。（圖／中華足協提供）

2022 U23亞洲盃資格賽
中華男子U23足球代表隊
總教練    陳俊明
位置    選手    所屬母球隊
GK    李冠霈    台北展逸天行者
DF    黃子銘    璉紅臺體
DF    王義友    台北展逸天行者
DF    鄭知桓    台北展逸天行者
MF    馮少祺    南市台鋼
DF    方立芃    航源FC
FW    林明偉    台北展逸天行者
MF    吳彥澍    航源FC
MF    黃俊聞    北市大同
MF    蔡政儒    台北展逸天行者
MF    林偉傑    台北展逸天行者
MF    林駿凱    台北展逸天行者
FW    陳柏諭    璉紅臺體
MF    王笙翰    台灣中油
MF    陳俊廷    璉紅臺體
DF    馬良丞    航源FC
MF    藍浩宇    銘傳大學
GK    賴柏綸    航源FC
DF    張嘉文    銘傳大學
FW    游耀興    銘傳大學
DF    梁孟昕    台中FUTURO
GK    蔡宇翔    璉紅臺體
FW    陳仕勛    銘傳大學
DF    陳俊甫    璉紅臺體
MF    劉智文    航源FC

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