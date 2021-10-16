習近平與歐洲理事會主席通話　籲歐盟明辨是非

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中歐今年3月因為新疆人權問題相互制裁而交惡，歐洲議會5月20日表決將「中歐投資貿易協定」無限期凍結後，雙邊關係降至低點。
據報導，習近平說，今年以來，國際形勢出現新變化，中歐關係也面臨新問題。中國和歐盟是兩大獨立自主力量，也是全面戰略夥伴，雙方有必要加強戰略溝通，共同推動中歐關係健康穩定發展，這符合中歐共同利益。
他說，中歐應該正確相互認知，堅持對話合作，堅持相互尊重、互利共贏。雙方應該深化綠色、數字領域政策溝通，拓寬務實合作領域，積極對接「一帶一路」倡議同歐盟全球互聯互通倡議，就氣候變化和生物多樣性保護等問題加強溝通合作。
習近平強調，中歐歷史文化、社會制度、發展階段不同，有一些競爭、分歧、差異並不奇怪，應該通過對話談判解決。「中方始終有發展中歐關係的誠意，同時也會堅定維護自身主權、安全、發展利益。」希望歐方堅持「戰略自主，明辨是非」，同中方共同努力，推動中歐合作向前發展。
報導稱，米歇爾表示，近期國際形勢的發展演變，使歐盟和成員國更加認識到增強戰略自主的重要性。雖然歐中政治制度和發展模式不同，但歐中均支援多邊主義，雙方需要就抗擊COVID-19疫情、推動經濟復甦、應對氣候變化、維護地區和平穩定開展合作。持續發展歐中戰略夥伴關係，符合雙方人民共同利益。
他說，歐方願同中方本著相互尊重的精神加強對話接觸，有效妥善管控分歧。「歐盟恪守一個中國政策，從未改變在涉台問題上的政策」。歐方將秉持戰略自主，處理國際事務。歐方願同中方深化綠色和數位經濟等領域務實合作，就全球發展倡議開展交流合作，並就重大國際問題密切溝通協調。
據報導，雙方並就阿富汗局勢交換看法。（編輯：楊昇儒）1101015