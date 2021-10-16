完整接種疫苗之外國旅客　11月8日起可入境美國

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白宮在9月20日時就宣布，將從11月初起，對最近14天去過中國等33國的搭機旅客解禁，惟當時並未宣布確切日期。美國疾病控制與預防中心(CDC)上週則表示，美國將接受施打食品藥品監督管理局(FDA)或世界衛生組織(World Health Organization, WHO)授權之新冠疫苗的國際旅客入境，包括輝瑞(Pfizer/BioNTech)、莫德納(Moderna)、嬌生(Johnson &Johnson)、阿斯特捷利康(AstraZeneca)、中國國藥及科興疫苗。
白宮發言人穆尼奧斯(Kevin Munoz)15日聲稱，美國將自11月8日起，針對完整接種新冠疫苗的國際旅客解除旅遊限制，國際航空以及陸地旅遊都適用，相關技術細節後續將公布。美國疾病防治中心(CDC)則表示，如果入境旅客混打不同廠牌的疫苗，他們也能接受，但前提必須是美國或世衛認證的疫苗。
《路透社》先前的報導曾指出，在此政策下，幾乎所有赴美國的外籍旅客，行前都必須完整接種疫苗，包括先前不受限制的旅客。
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