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完整接種疫苗之外國旅客　11月8日起可入境美國

▲美國白宮15日宣布，完整接種疫苗之外國旅客，11月8日起將可入境美國。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國白宮15日宣布，完整接種疫苗之外國旅客，11月8日起將可入境美國。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-16 06:31:28｜2021-10-16 08:22:10

美國白宮15日宣布，完整接種疫苗之外國旅客，解除其旅遊限制，可入境美國，自11月8日起生效，結束疫情爆發以來，長達超過18個月的旅遊限制。

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綜合外媒報導，美國前總統川普(Donlad Trump)於2020年1月首次禁止來自中國的外國旅客入境，隨後擴展到其他數十個國家，包括歐盟、英國、印度與巴西等33國的旅客都被波及；美國也在去年3月關閉陸地邊界，阻止來自加拿大與墨西哥的非必要旅行者入境。

白宮在9月20日時就宣布，將從11月初起，對最近14天去過中國等33國的搭機旅客解禁，惟當時並未宣布確切日期。美國疾病控制與預防中心(CDC)上週則表示，美國將接受施打食品藥品監督管理局(FDA)或世界衛生組織(World Health Organization, WHO)授權之新冠疫苗的國際旅客入境，包括輝瑞(Pfizer/BioNTech)、莫德納(Moderna)、嬌生(Johnson &Johnson)、阿斯特捷利康(AstraZeneca)、中國國藥及科興疫苗。

白宮發言人穆尼奧斯(Kevin Munoz)15日聲稱，美國將自11月8日起，針對完整接種新冠疫苗的國際旅客解除旅遊限制，國際航空以及陸地旅遊都適用，相關技術細節後續將公布。美國疾病防治中心(CDC)則表示，如果入境旅客混打不同廠牌的疫苗，他們也能接受，但前提必須是美國或世衛認證的疫苗。

《路透社》先前的報導曾指出，在此政策下，幾乎所有赴美國的外籍旅客，行前都必須完整接種疫苗，包括先前不受限制的旅客。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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