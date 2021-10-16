鳳梨哽咽！慟談高雄女嬰身亡案　籲網友勿用私刑

高雄一名未滿周歲的女嬰，14日被父母送去保母家，短短不到3小時就因頭部受創、兩眼出血，送醫搶救後不治，孩子父親的好友、網紅鳳梨（吳泓逸）昨（15日）發文轉述此事，後來在直播中講到女嬰傷勢，一度難過到哽咽。
娛樂中心／綜合報導
2021-10-16 09:38:19｜2021-10-16 10:26:13
鳳梨表示，朋友和老婆原本自己帶小孩，但最近工作忙，找了合格保母短期托嬰，怎料，送到保母家才第二天，就接到對方電話，稱「孩子站起來摔倒」，頭部受到嚴重撞擊、昏迷不醒，緊急送醫開腦，但最後腦壓過高，只好放棄急救，對於保母說法，鳳梨代友人駁斥「他女兒根本還不會站」。
談到友人形容女兒傷勢，鳳梨忍不住紅了眼眶，他說自己雖然不是當事人，但聽到這樣的事心情非常難過，更不用說是家屬，一定沒辦法接受，同時痛罵：「妳如果沒那個耐性、如果不喜歡小孩，那妳就不要去做保母！小孩就還小嘛、就是不懂事，不然怎麼叫小孩？」
昨晚傳出有不少憤怒的網友到保母家丟雞蛋，鳳梨儘管生氣，仍呼籲大眾冷靜，不要衝動做出不理性行為，勿私下找當事人尋仇，一切交給警方處理就好，並希望政府能重視保母托嬰安全的問題。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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