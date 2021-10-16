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獨／藍發言戰隊成形！葉元之、黃韻涵等人任文傳會副主委

▲高雄市議會副議長陸淑美之女黃韻涵此次也被徵詢出任國民黨文傳會義務副主委。（圖／取自黃韻涵臉書）
▲高雄市議會副議長陸淑美之女黃韻涵此次也被徵詢出任國民黨文傳會義務副主委。（圖／取自黃韻涵臉書）

記者余祥／台北報導

2021-10-16 10:11:06

國民黨主席朱立倫就任以來，陸續進行相關人事佈局，朱立倫先延攬最年輕的文傳會主委凌濤，就是希望快速回應民意以及跟上議題，近日朱立倫也陸續敲定文傳會義務副主委人事，廣納多位議員加入戰隊，將延聘台北市議員鍾沛君、戴錫欽、王鴻薇擔任義務副主委，另新北議員江怡臻、葉元之、高雄市議員李雅靜、高雄市議會副議長陸淑美之女黃韻涵等人也都入列。

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國民黨文傳會戰隊已經逐步成形，據了解，文傳會義務副主委陸續到位，朱立倫延聘鍾沛君、戴錫欽、王鴻薇以及原文傳會副主委黃子哲，另還納入台北市議員張斯綱、新北議員江怡臻、陳偉杰、葉元之、高雄市議員李雅靜、黃韻涵，以及前高雄青年局長林鼎超也都入列，未來還有多位戰將將一一曝光。

據了解，文傳會義務副主委的任命多由現任議員擔任，除考量到議員論述能力佳，有聲量與攻擊火力、戰力，也兼顧了區域平衡，讓各地區都有黨發言系統可以為民眾發聲。

另外，黨發言人也確定由文傳會副主委張斯綱、江怡臻、黃子哲兼任以及被譽為最美黨代表的李明璇擔任；曾任青年團總團長的蕭敬嚴、呂謦煒與劉昱佑也確定分別接任新北市、高雄市與台中市黨部發言人。

這波發言人團人事調整，除青年團世代崛起，也廣納黨內各派系，一起為黨努力。

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