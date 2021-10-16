獨／藍發言戰隊成形！葉元之、黃韻涵等人任文傳會副主委
國民黨主席朱立倫就任以來，陸續進行相關人事佈局，朱立倫先延攬最年輕的文傳會主委凌濤，就是希望快速回應民意以及跟上議題，近日朱立倫也陸續敲定文傳會義務副主委人事，廣納多位議員加入戰隊，將延聘台北市議員鍾沛君、戴錫欽、王鴻薇擔任義務副主委，另新北議員江怡臻、葉元之、高雄市議員李雅靜、高雄市議會副議長陸淑美之女黃韻涵等人也都入列。
記者余祥／台北報導
2021-10-16 10:11:06
國民黨文傳會戰隊已經逐步成形，據了解，文傳會義務副主委陸續到位，朱立倫延聘鍾沛君、戴錫欽、王鴻薇以及原文傳會副主委黃子哲，另還納入台北市議員張斯綱、新北議員江怡臻、陳偉杰、葉元之、高雄市議員李雅靜、黃韻涵，以及前高雄青年局長林鼎超也都入列，未來還有多位戰將將一一曝光。
據了解，文傳會義務副主委的任命多由現任議員擔任，除考量到議員論述能力佳，有聲量與攻擊火力、戰力，也兼顧了區域平衡，讓各地區都有黨發言系統可以為民眾發聲。
另外，黨發言人也確定由文傳會副主委張斯綱、江怡臻、黃子哲兼任以及被譽為最美黨代表的李明璇擔任；曾任青年團總團長的蕭敬嚴、呂謦煒與劉昱佑也確定分別接任新北市、高雄市與台中市黨部發言人。
這波發言人團人事調整，除青年團世代崛起，也廣納黨內各派系，一起為黨努力。