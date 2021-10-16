共機頻來襲　CNN：美台先前已在討論F-16V提前交貨

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報導引述知情人士透露，在中國近期頻繁侵擾台灣防空識別區前，拜登政府已經與台灣官員討論加速向台灣交付F-16V戰機的可能性。美國政府在2019年宣布批准售台一批F-16V戰機，原本全數交機可能要長達10年，但台灣希望能加快實際交付的時間，特別是考慮到中國最近頻頻挑釁。
過去數十年，華盛頓對台灣議題一直採用所謂的「戰略模糊」，不明確表態美國是否會在中國發動襲擊時協防台灣，但北京侵略意圖升級，意味著對美方維持傳統「戰略模糊」政策形成挑戰，並導致拜登政府部分人員重新考慮政策走向。
有參議院民主黨高層受訪時表示，戰略模糊的時代早已過去，有鑑於北京對台灣民主構成明顯危險，美國必須清楚表達自身立場，模棱兩可只會導致誤判風險，有效的威懾只能來自清晰的舉措，而參議院也正在探索更多措施，看如何為台灣提供重要的安全、經濟和外交支持。
然而，曾在今年4月訪問台灣的美國前副國務卿史坦柏格(James Steinberg)則認為，目前局勢非常危險，終結「戰略模糊」只會刺激北京更進一步，並把美國的政策轉變視為違反數十年來的協議，讓台灣感到安心固然重要，但會有其他方法可以做到這點，無需將手指直接戳進北京的眼睛。
有美國國防官員指出，美方將2027年，即中國人民解放軍建軍100週年和習近平第3任主席任期的最後一年，視為關鍵的一年，屆時若和平統一尚未實現，北京可能會試圖以武力奪取台灣。
史坦柏格並警告，印太區域現在猶如一個火藥盒，因為各方都想炫耀其軍事實力，包含英美軍艦在印太地區的武力展示、通過北京宣示主權的南海地區等：「我個人的觀點是，雙方都不希望發生(武力)對抗，但每個人都擔心，如果任何一方表現出軟弱或缺乏決心，那麼對方就會誤解它。這是一個安全困境，在這種情況下沒有真正的穩定性可言。」