高雄「城中城大樓」火災　盧秀燕捐1個月薪資救助

高雄市鹽埕區「城中城大樓」 14 日凌晨傳出火警，不幸造成嚴重傷亡，台中市長盧秀燕昨日向高雄火災事故不幸罹難者表示哀悼之意，今 (16) 日宣布捐出 1 個月薪協助災民，竭盡所能提供協助，盼受傷的民眾早日康復。

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盧秀燕今早出席霧峰區光正國小 64 週年校慶暨老舊校舍拆除重建落成啟用典禮表示，有鑑於高雄市發生重大火災，造成嚴重傷亡，人同此心，她宣布捐出 1 個月薪資協助災民，近日即會匯出款項，盼受傷民眾早日康復。

另她昨日也強調，台中市過去曾有火災前車之鑑，市府這幾年來對公安檢查更加要求，市府會持續加強市民火災防範教育宣導，落實各項檢查，共同守護市民安全。

對此，都發局表示，市府針對舊市區列管老舊住商大樓，均已輔導成立相關都更會，對於舊市區其他相關使用中大樓亦協助重建、整建維護、公安申報及目的事業機關聯合稽查等事項，保障市民安全，其中台中市閒置大樓都市更新部分，包括千越大樓、東海大樓、綜合及原遠東百貨大樓、金園大樓、民昇大樓等案，均協助成立更新會立案加速推動重建，其中東海大樓已循危老條例進行重建，預計興建地上 22 層地下 5 層， 148 戶集合住宅大樓。

都發局指出，依內政部最新統計資料，台中市屋齡 50 年以上房屋占台中市房屋總數 (106.35 萬 ) 的 6.71% ，約 7.14 萬宅；屋齡 40 年以上房屋占房屋總數 23.57% ，約 25.07 萬宅；屋齡 30 年以上的房屋，占房屋總數 40.22% ，約有 42.79 萬戶。與其它 5 都老舊房屋所占比例比較排名第五，屬較年輕的城市，其房屋老化程度依序為台北、高雄、台南、新北、台中及桃園。