美質疑藍立院抗爭受中國鼓動　朱立倫：根本沒這回事

美國前國務卿萊斯女士（Condoleezza Rice）近日指出，今年9月底台灣立法院爆發肢體衝突，對此她表示「疑惑」，並且懷疑這不是源自台灣民眾之間的矛盾，而是受到外力鼓動而發生的衝突事件；中國透過台灣內部的「親中勢力」，試圖以各種手段讓台灣政府難以施政。國民黨主席朱立倫今（16）日駁斥說，這明明是大家對防疫不力、欠缺疫苗的不滿，跟任何政治議題無關，難道立法院的抗爭跟任何的意識形態有關嗎？民進黨就是這樣出口轉內銷，讓大家誤以為國際上就是這樣認定，根本沒這回事，民進黨就是配合綠媒專門搞這一套。
記者余祥／台北報導
2021-10-16 11:28:18
朱立倫反諷，「綠營多厲害，」透過各種方式，讓美方有錯誤的訊息，永遠要把台灣反對的力量貼上親中賣台的標籤，這就是他說國民黨一定要回到華府的原因，朱立倫已經開始和美方的朋友保持緊密的聯繫，讓大家知道台灣民主的聲音，不是民進黨的一言堂、不是民進黨這樣無能鴨霸的施政，甚至民進黨搞不好都會說高雄大火是「阿共的陰謀」。
朱說，就以9月底為例，這是大家對防疫不力、欠缺疫苗的不滿，跟任何政治議題無關，難道立法院的抗爭跟任何的意識形態有關嗎？民進黨就是這樣出口轉內銷，讓大家誤以為今天國際上就是這樣認定，但根本沒這回事，民進黨就是配合綠媒專門搞這一套。
國民黨團也發出新聞稿表示，自9月本會期開議以來，議場內議場內的抗爭行為皆為要求政府釐清5月初疫情大爆發的真相，執政者必須要為「3＋11」錯誤的政策負責，皆為內政議題，與外交事務、兩岸關係無涉。若將國內政黨之間因內政事務的朝野攻防，皆無限上綱捲入美中對抗之中，無助美中關係和解，也是對台灣國內政黨多元競爭方式及文化有所誤解，本黨團必須嚴正駁斥。