中市11期新冠疫苗開打 提供BNT預約民眾接種

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中市新冠疫苗第一劑接種人數為1768970人，全人口涵蓋率為62.81%，完成第二劑接種人數為617781人，第二劑涵蓋率為21.93%，總計接種人次為2,386688人次，劑次人口比84.69。
AZ疫苗，台中市約384家合約診所，BNT疫苗，台中市39家合約醫院、40處快打站及6家衛生所提供接種服務，台中市民逾10萬人透過「1922疫苗平台」預約接種BNT，昨第11期新冠疫苗「快打站2.0」施打首日，盧秀燕至太平區屯區藝文中心快打站視察施打疫苗流程，從報到及掛號區、意願填寫區、等候區、注射區到留觀區，動線井然有序。
盧秀燕指出，為提升台中市接種量能，市府啟動快打站機制，開設40處快打站、261場次，加速接種速度；此次廣設快打站提供市民疫苗接種服務，是非常辛苦龐雜的工作，感謝市府各局處、所有基層醫護同仁、區公所及里鄰長的大力動員，讓快打站動線更流暢，讓市民得到很好的服務。
民政局長吳世瑋表示，市府積極尋覓空間大、動線好、有空調的公務機關、活動中心及宗教場域等適宜處所為民眾施打，全力提升疫苗接種服務，文化局也協助提供藝文場域「屯區藝文中心」及「大墩文化中心」提供快打站2.0接種服務，讓民眾打疫苗兼賞藝文展覽，達到療癒身心、舒緩焦慮的效果。
另外，台中市截至今(16)日上午8點為止，新冠疫苗第一劑接種人數為1768970人，全人口涵蓋率為62.81%，完成第二劑接種人數為617781人，第二劑涵蓋率為21.93%，總計接種人次為2,386688人次，劑次人口比84.69。
台中市不良疫苗通報數，AZ疫苗通報數計663案,含住院中35案及死亡案99案。莫德納疫苗通報數計159案，含住院中23案及死亡案22案。高端疫苗通報數計41案，含住院中2案，含死亡案2案。BNT疫苗通報數計99案，含住院中7案，含死亡1案。