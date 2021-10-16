中市11期新冠疫苗開打 提供BNT預約民眾接種

第 11 期新冠疫苗已開打，台中市採分流方式提供接種服務，市府於 10 月 15 日、 18 日至 21 日等共 5 天，開設快打站 40 處，提供 BNT 預約民眾接種。市長盧秀燕（ 15 ）日下午至太平區屯區藝文中心快打站 2.0 視察首日接種情形，她除稱讚快打站動線良好，許多民眾完成施打很開心，也感謝市府團隊協力抗疫守護市民，加速提升疫苗完整保護力。

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中市新冠疫苗第一劑接種人數為 1768970 人，全人口涵蓋率為 62.81% ，完成第二劑接種人數為 617781 人，第二劑涵蓋率為 21.93% ，總計接種人次為 2,386688 人次，劑次人口比 84.69 。

AZ 疫苗，台中市約 384 家合約診所， BNT 疫苗，台中市 39 家合約醫院、 40 處快打站及 6 家衛生所提供接種服務，台中市民逾 10 萬人透過「 1922 疫苗平台」預約接種 BNT ，昨第 11 期新冠疫苗「快打站 2.0 」施打首日，盧秀燕至太平區屯區藝文中心快打站視察施打疫苗流程，從報到及掛號區、意願填寫區、等候區、注射區到留觀區，動線井然有序。

盧秀燕指出，為提升台中市接種量能，市府啟動快打站機制，開設 40 處快打站、 261 場次，加速接種速度；此次廣設快打站提供市民疫苗接種服務，是非常辛苦龐雜的工作，感謝市府各局處、所有基層醫護同仁、區公所及里鄰長的大力動員，讓快打站動線更流暢，讓市民得到很好的服務。

民政局長吳世瑋表示，市府積極尋覓空間大、動線好、有空調的公務機關、活動中心及宗教場域等適宜處所為民眾施打，全力提升疫苗接種服務，文化局也協助提供藝文場域「屯區藝文中心」及「大墩文化中心」提供快打站 2.0 接種服務，讓民眾打疫苗兼賞藝文展覽，達到療癒身心、舒緩焦慮的效果。

另外，台中市截至今 (16) 日上午 8 點為止，新冠疫苗第一劑接種人數為 1768970 人，全人口涵蓋率為 62.81% ，完成第二劑接種人數為 617781 人，第二劑涵蓋率為 21.93% ，總計接種人次為 2,386688 人次，劑次人口比 84.69 。