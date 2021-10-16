高雄大火！藍要陳其邁下台 許智傑：民眾是認為需要善後
高雄鹽埕城中城大樓發生火警，造成多人傷亡，引發全國關注。有藍營人士要求高雄市長陳其邁應該要負起責任，甚至也有要其下台的意見；高雄市的民進黨立委許智傑今（16）日受訪表示，多個民調顯示，民眾認為陳其邁需要善後，但不需要下台，況且高市府案發前才去檢查並對消防相關設備多所要求，希望未來藍綠能一起想辦法解決老舊大樓的問題。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-16 13:08:20
高雄市鹽埕區城中城大樓發生火警，造成嚴重傷亡，引發全國關注。有國民黨人士要求陳其邁應該負起責任，也有要其下台的喊話；許智傑說，多家媒體民調都顯示，過半民眾認為陳其邁需要善後，但不需要下台負責。
許智傑強調，高雄市政府在案發前才去現場檢查，要求要修正欄杆設計、加裝滅火器等，仍不敵這次的火警，讓人非常非常遺憾。他說，老舊大樓的確是個很難處理的問題，希望藍綠一起來想辦法解決，避免憾事再重演。
另談到美麗島電子報董事長吳子嘉遭到民進黨開除黨籍一事，許智傑說，2020年3月吳子嘉開除黨籍案，雖已被民眾多次檢舉，中評會認為他對民進黨有過貢獻，所以沒有通過開除黨籍案，讓黨內有多元的意見，也是給吳子嘉一個調整發言內容的機會。
許智傑認為，只可惜之後吳的言論還是常有詆毀民進黨的情況，這次中評會才會全數一致通過開除黨籍，尊重吳申訴的權利，也很遺憾無法繼續當黨內同志，希望能在民主道路上繼續互相勉勵，一起為台灣奉獻。