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高雄大火！提韓遭朱立倫稱無恥　劉世芳：盼市民挺陳其邁

▲民進黨團幹事長劉世芳呼籲高雄市民全力支持陳其邁，相信陳能帶領高雄市政府團隊走出困境。（圖／記者黃宣尹攝）
▲民進黨團幹事長劉世芳呼籲高雄市民全力支持陳其邁，相信陳能帶領高雄市政府團隊走出困境。（圖／記者黃宣尹攝）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-16 14:46:24

高雄市鹽埕區城中城大樓發生大火，造成嚴重傷亡，引發關注。國民黨主席朱立倫除表示，高雄市長陳其邁要負起責任，還砲打民進黨立法院黨團幹事長劉世芳，稱她提及前朝韓國瑜市府的說法無恥，引發議論。劉世芳今（16）日稍早回應表示，呼籲高雄市民全力支持勇於負責的陳市府團隊，而老屋問題的相關法案修正，立法院民進黨團也會全力支持。

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高雄市鹽埕區城中城大樓發生大火，造成嚴重傷亡，舉國同哀。朱立倫對此表示，陳其邁一定要負責到底，以還傷亡者公道，而高雄的老舊建築要怎麼解決，高雄市政府一定要給民眾交代。

而對於劉世芳表示，國民黨籍的韓國瑜也在高雄市當了1年多的市長，朱立倫說，如果是這個態度的話，是一個最無恥的講法，相信陳其邁絕對不會這樣講。

劉世芳今日下午受訪回應指出，民進黨立院黨團呼籲高雄市民全力支持陳其邁，他認真負責，一定能夠帶領高雄市政府團隊走出困境。

劉世芳也說，針對30、40年的老屋所碰到的消防、安檢、公安問題，不管是《消防法》、《都更危老條例》，或是《公寓大廈管理條例》等法令修正，民進黨立法院黨團一定全力支持行政院修正通過。

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