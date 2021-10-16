台中購物節抽現金　同一人被抽中5仟及10萬元

「太陽餅文化節」台中市政府廣場熱鬧起跑。此次活動別出心裁，搭上台中購物節及中央發行的 5 倍券列車，一次消費享多重好康。副市長黃國榮今 (16) 日代表市長盧秀燕出席，邀請帕運選手林亞璇、藝人卓文萱等人一同抽出購物節 2 組 10 萬元市民限定抽幸運得主。黃國榮表示，購物節買氣暢旺，多重優惠讓民眾好吃、好買、好滿足，千萬別錯過。

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「太陽餅文化節」邁入活動第二天，副市長黃國榮與多位來賓一同搖獎抽出兩組 10 萬元市民限定抽。其中一位市民限定抽的得獎者陳先生，昨日才抽中 5000 元現金，今再次受到幸運之神眷顧，以消費電動機車七萬元的發票抽到市民限定 10 萬元現金，帕運選手林亞璇特地在 call out 中討教中獎的秘訣。除了彩球機搖獎，現場也透過電腦抽出週週抽 10 萬元 10 組、天天抽 5 千元千組、節電週獎項 Gogoro 1 台、節電店家專屬抽百元超商禮券 1200 組等，今天也首次抽出中獎民眾活動粉專加碼 2 支 iPhone ，歡迎所有幸運抽中現金的民眾持續關注台中購物節 FB 粉絲團並參加留言活動，再抽 iPhone 13 。

經發局指出，今除了購物節豐富的現金獎項外，太陽餅文化節搭配 5 倍券發行，推出現場增值活動，只要拿 500 元振興券就可以兌換到 600 元消費券，每日限量 300 份，而現場消費滿 500 元即可參與抽獎，有機會將直立式冰箱、 70 吋液晶電視、 Dyson 吸塵器及星級觀光旅館住宿券帶回家，沒抽中的朋友還可參與最終加碼抽獎，有機會抽中 Gogoro 電動機車、 iPhone 手機等好禮；現場消費滿 3000 元，更可兌換到限量時尚的電動便攜無線榨汁機。