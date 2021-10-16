台中購物節抽現金　同一人被抽中5仟及10萬元

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「太陽餅文化節」邁入活動第二天，副市長黃國榮與多位來賓一同搖獎抽出兩組10萬元市民限定抽。其中一位市民限定抽的得獎者陳先生，昨日才抽中5000元現金，今再次受到幸運之神眷顧，以消費電動機車七萬元的發票抽到市民限定10萬元現金，帕運選手林亞璇特地在call out中討教中獎的秘訣。除了彩球機搖獎，現場也透過電腦抽出週週抽10萬元10組、天天抽5千元千組、節電週獎項Gogoro 1台、節電店家專屬抽百元超商禮券 1200組等，今天也首次抽出中獎民眾活動粉專加碼2支iPhone，歡迎所有幸運抽中現金的民眾持續關注台中購物節FB粉絲團並參加留言活動，再抽iPhone 13。
經發局指出，今除了購物節豐富的現金獎項外，太陽餅文化節搭配5倍券發行，推出現場增值活動，只要拿500元振興券就可以兌換到600元消費券，每日限量300份，而現場消費滿500元即可參與抽獎，有機會將直立式冰箱、70吋液晶電視、Dyson吸塵器及星級觀光旅館住宿券帶回家，沒抽中的朋友還可參與最終加碼抽獎，有機會抽中Gogoro電動機車、iPhone手機等好禮；現場消費滿3000元，更可兌換到限量時尚的電動便攜無線榨汁機。
經發局說，「台中購物節」APP發票登錄總金額已累計至7.8億元，活動APP總累積下載量（截至昨日為止）已突破60萬大關，購物節活動從10日起跑至今已抽出6,000位5,000元的得獎者，早消費早登錄，中獎機會就越大，來台中消費的同時，別忘了買台中在地的糕餅回家與好友分享，邀請全國各地的朋友們一起來台中消費，呷餅抽好禮。