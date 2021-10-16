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曾同框林青霞拚美　51歲「王祖賢接班人」現況曝光

▲王靜瑩年輕時外表清純可人，被稱為是「王祖賢接班人」。（圖／翻攝InsKoreans微博）
▲王靜瑩年輕時外表清純可人，被稱為是「王祖賢接班人」。（圖／翻攝InsKoreans微博）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-10-16 16:57:33｜2021-10-16 17:12:13

51歲的王靜瑩可以說是台灣「第一代名模」，不但參與多部偶像劇演出外，在曾在《東方不敗之風雲再起》中飾演戴祖氏，和林青霞、王祖賢拚美，並和劉德華、趙文卓等一線男星都合作過，曾被譽為是「王祖賢接班人」。王靜瑩近來已經鮮少出現在螢光幕前，沒想到她卻驚喜客串電影《鱷魚》，也讓她的近況曝光。

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▲王靜瑩（左起）、林青霞、王祖賢曾一起拍片。（圖／翻攝微博）
▲王靜瑩（左起）、林青霞、王祖賢曾一起拍片。（圖／翻攝老照片bot微博）
王靜瑩淡出演藝圈後，就到日本學藝取得法國藍帶東京校高級甜點證書，這次為了《鱷魚》難得露臉客串，飾演柯震東的媽媽，高䠷性感的身影以及超放得開的演出，儘管只有一場戲，依然是非常吸睛的「嬌點」，名模身材也讓柯震東對於與她的對戲印象深刻，一樣高䠷的兩人演起母子十分有說服力。王靜瑩曾和南港輪胎小開陳威陶有過一段婚姻，但僅維持6年，雙方離婚撕破臉，王靜瑩更指控陳威陶家暴，並登上當時媒體版面。如今王靜瑩已經離婚11年，也從當初身心靈受創的狀態慢慢恢復，再次出現在眾人視線中，性感模樣依舊。

▲王靜瑩客串電影《鱷魚》。（圖／双喜電影提供）
▲王靜瑩客串電影《鱷魚》。（圖／双喜電影提供）
《鱷魚》不僅主演卡司令人驚艷，電影中的各個角色也都來頭不小，去年以《親愛的房客》入圍金馬獎最佳導演的鄭有傑，親自上陣力挺陳大璞導演，轉換演員身分飾演議員的幕僚趙特助，與同是議員辦公室主任的李康生上演出笑裡藏刀的諜對諜戲碼，與李康生初次合作的對手戲也令他印象深刻 ，大讚：「康哥節奏感很獨特，光靠有力的眼神就能演戲了。」另一位主持、戲劇、電影三棲的阿Ken，去年自編自導的首部電影《練愛iNG》獲得佳績及好評後，這次在《鱷魚》飾演王警官，跟李心潔有不少對手戲，讓他直呼超感謝陳大璞導演讓他跟影后女神對戲，

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