女神招牌蒙塵？代言鮮乳惹議　賈永婕：會嚴格把關

全民女神賈永婕防疫有功，加上形象親民，深受粉絲喜愛，近日卻因代言飽受爭議的林鳳營鮮乳，引發網友關注，許多粉絲表示不解，認為此廣告與其形象不符。不過，賈永婕接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，在溝通過程，感受到林鳳營對品質把關嚴謹，未來會督促品牌繼續努力，後續代言活動不受影響。





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賈永婕說，當初接到廣告邀約時，和經紀人、老公討論了1、2個禮拜才答應，由於林鳳營開誠布公向她坦承一直有負面輿論，也提出代言後可能造成的影響，她認為對方態度大方，而不是逃避或掩蓋的方式，加上認同林鳳營對鮮奶品質把關嚴謹，才會允諾接下此代言。





廣告影片出爐後，意見呈現極端，有人認為「女神很可以，但味全真的毋湯啦！」希望她慎選代言，也有粉絲支持「相信人美心善的女神，也是很有腦子的慎選代言！」一向零負評的賈永婕並沒有退縮，她大方表示「大家的聲音我都聽到了！謝謝你們的意見，這是督促進步的力量！我也一定會嚴格把關！我想多說或解釋什麼，都不如做來得實際！繼續努力、繼續堅持高品質！」





▲賈永婕邀請可愛的5歲小姪女一起拍廣告。（圖／翻攝賈永婕FB）

不只自己現身力挺林鳳營，賈永婕還帶著5歲小姪女亮相，未料小朋友超搶鏡，露臉畫面更多，讓她有點吃味，招牌乳牛則是後製合成，她笑說：「小孩子我都搞不定了，再來真的動物沒辦法啦！」



