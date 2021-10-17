日本眾院大選各黨爭取支持 在野整合力抗執政黨

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岸田今天搭乘新幹線進入岩手縣後，前往陸前高田市的高田松原海嘯復興祈念公園獻花默禱，下午再前往宮城縣，出席在石卷市舉行的女性對談集會。
他預計明天前往福島縣，視察2011年發生核子事故的東京電力公司福島第一核電廠等地。
跟自民黨聯合執政的公明黨代表（主席）山口那津男，今天下午前往東京都新宿區商店街視察，展現公明黨宣示的「傾聽微小聲音的能力」。
最大在野黨立憲民主黨代表（主席）枝野幸男，今天上午前往千葉縣佐倉市舉行街頭演說，提出「從根本重建經濟」，強調力促政黨輪替的目標。
共產黨政策委員長田村智子今天上午前往新潟縣柏崎市舉行街頭演說，其餘幹部也分赴京都府及福岡縣等地尋求選民支持。
日本維新會代表松井一郎今天下午在大阪府的中央黨部，接受媒體採訪展望眾議院大選；國民民主黨代表玉木雄一郎今天上午前往茨城縣東海村，出席由支持者等舉行的聚會。
每日新聞報導，立憲民主黨幹事長福山哲郎今天在記者會上說，針對眾議院289個單一選區，包括立憲民主黨、共產黨、國民民主黨、令和新選組、社民黨的在野5黨，已在其中208個單一選區整合出一人參選。
如果包含想法跟在野5黨接近的無黨籍在內，總計將在212個單一選區共推一人。
福山說，在野黨考量彼此情況同時，將盡可能在最多選區共推一人「單挑」執政黨，「希望民眾來選擇，看是要什麼都沒有改變的岸田內閣，還是選擇打造重視多元政治的立憲民主黨及其他在野黨」。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1101016