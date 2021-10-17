Nike喬登品牌總裁自曝：16歲曾殺人入獄

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米勒表示，他當時「是個徹頭徹尾的黑幫份子」，這起事件讓他「內心飽受折磨」。他也因此入獄服刑。
米勒說，1965年9月30日，由於一名朋友被敵對幫派份子殺害，16歲的他與3名友人喝了點酒後便拿了一把手槍四處尋仇，結果他開槍擊斃遇到的第一個人：年僅18歲的懷特（Edward White）。
他說：「這讓我覺得更加難受，因為一點道理也沒有。」
米勒表示，他未曾就此事件撒謊，但確實刻意保密。
他表示，決定坦白過去「真的很困難」，他長期以來一直向子女、朋友和最親密的事業夥伴隱瞞這件事。「多年來我一直試圖逃避、掩蓋，希望人們不會發現。」
米勒表示，他從未在求職申請時撒謊。在他公開這段黑歷史前，據說已經向友人－籃球傳奇麥可喬登（Michael Jordan）及NBA總裁席佛（Adam Silver）告知這個秘密。
米勒和大女兒合著的回憶錄「谷底翻身：從街頭到董事會的秘密旅程」（Jump: My Secret Journey from the Streets to the Boardroom，暫譯）即將出版，書中將詳述這起殺人事件，以及他因各種犯罪，多次進出少年監護所與監獄的經歷。
米勒自1997年以來一直在Nike工作，負責管理Nike籃球、喬丹品牌和旗下匡威（Converse）的日常營運。此外，他還是卡夫食品（Kraft Foods）和金寶湯公司（Campbell Soups）的前主管，以及NBA球隊波特蘭拓荒者（Portland Trail Blazers）前總裁。
Nike告訴英國廣播公司新聞網，米勒的人生是「令人難以置信的第二次機會」的故事。
米勒說，他希望他的故事能幫助迷途的青少年遠離暴力，並激勵曾入獄的人，讓他們知道自己仍能貢獻社會。
他說：「一個人的錯誤，即使是犯下生命中最嚴重的錯誤，也不應控制了他的餘生。」（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1101016