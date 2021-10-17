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沒油快加！中油汽、柴油明起漲0.8及0.9元　95無鉛見31元

▲台灣中油宣布，明（18）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.8及0.9元。（圖／NOWnews資料圖片）
▲台灣中油宣布，明（18）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.8及0.9元。（圖／NOWnews資料圖片）

記者顏真真/台北報導

2021-10-17 12:19:30

台灣中油公司宣布，自明（18）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.8元及0.9元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元、超級柴油每公升26.6元。台灣中油也強調，本周油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽油吸收1.2元，柴油吸收2.3元。

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台灣中油表示，本周因全球能源需求大增，各國搶買煤炭和天然氣，相關能源的價格短期飆升，同時快速帶動原油需求；加上石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）仍維持溫和增產計畫，不另行增產等因素影響，帶動油價上漲。本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲2.57美元，新台幣兌美元匯率貶值0.159美元，國內油價依公式計算漲幅為3.04%，汽、柴油每公升原應各調漲2元及3.2元。

為維持價格需低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）的限制，台灣中油吸收此部分調幅，吸收後95無鉛汽油每公升31.3元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出的1.3元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。因雙重平穩機制啟動，汽油吸收1.2元，柴油吸收2.3元，汽、柴油實際價格每公升各調漲0.8元及0.9元。

台灣中油強調，本周依油價公式丶維持亞洲國家最低價及平穩措施雙機制啟動後，汽、柴油各需調整的1.2元及2.3元由台灣中油吸收，累計今（2021）年至9月底止，台灣中油共吸收57.56億元。

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