太太病逝4年！男星遭爆劈腿　「24小時戰2女」

日本歌舞伎男星市川海老藏，與小林麻央在2010結婚，婚後育有一子一女，而小林麻央因為罹患乳癌，於2017年去世。喪偶4年的他，最近被爆出有了新歡，而且還是劈腿2女，引起熱議。 我是廣告 請繼續往下閱讀 市川海老藏在太太小林麻央病逝後，一度傳出因為無法父代母職壓力大，要取小姨子小林麻耶分攤壓力，雙方對此傳聞都未出面解釋，此事也因此不了了之。據日媒《New Post Seven》報導，市川海老藏9月22日時為了表演，搭機前往岡山倉敷，沒想到在此期間身旁多了一位20歲的長髮嫩妹，兩人擔心被發現，在機場、登機都零互動，假裝不認識，直到抵達岡山後，才分別進入高級牛排店約會，隔天市川海老藏還去了該女子的飯店房間，晚間女子更現身男方的表演現場。▲市川海老藏被爆劈腿醜聞。（圖／翻攝自IG）市川海老藏在岡山的表演結束，隨即前往下一個表演地鳥取，抵達當地後，不見20歲女子的身影，身旁變成了另一名年約30歲的短髮女子，他們直到深夜都在同一個房間中，且該女子走出房間時頭髮還是濕的，似乎剛洗過澡。針對被爆出新戀情一事，市川海老藏的經紀公司回應：「私生活由他個人負責。」不過由於他疑似劈腿的桃色緋聞，引起網友批評，認為他的行為會給小孩帶來不良的影響。▲市川海老藏（後）父代母職，養育一雙兒女。（圖／翻攝市川海老藏IG）女星收藏前任發霉、長蟲私物！樂當「遺物儲藏室」賈靜雯放送深V性感曲線 張孝全慘淪「垃圾桶」腫起來了兒子曝床底見「無腳長髮女」 魏如萱嚇傻瞬間驚醒