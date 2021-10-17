COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

拜月老是否成良緣？過來人曝關鍵「一步驟」　拜完秒脫單

▲松山奉天宮月老星君，求取紅線庇佑愛情運勢。（圖／保庇NOW資料庫）
▲松山奉天宮月老星君，求取紅線庇佑愛情運勢。（圖／保庇NOW資料庫）

編輯中心/綜合報導

2021-10-17 11:59:17

台灣廟宇文化盛行，尤其是脫單必拜的月老爺爺更是香火鼎盛，許多單身的人都希望，月老能夠幫助自己找到生命中的命定伴侶，但神明真的能夠幫忙找到良緣嗎？對此，就有一名網友詢問拜月老是否真的有用，引發網友熱烈討論，更有許多成功案例分享拜月老的「關鍵步驟」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲網友發問拜月老有用嗎？過來人曝解答（圖／取自PTT）
▲網友發問拜月老有用嗎？過來人曝解答。（圖／取自PTT）
該網友在PTT發文表示，最近公司來了一位母胎單身的實習生，為了能夠盡快交到男朋友，已經走訪了全台的月老廟，自己身邊也有許多人討論拜月老的事情，雖然沒有拜過，但想詢問大家覺得拜月老真的有用嗎？

貼文一出，有許多網友熱心分享自己的成功關鍵，就是具體提出對另一半的期望條件，「有用，但前提是你條件要具體，而且不要太誇張」、「下單內容要合理，不然月老很難找到」、「有用啊，要許願跟還願」、「陪學妹們拜過一次，只胡謅講一個條件，回去之後出現 」、「有用！真的符合條件」。

但也有許多網友表示，「沒有，自己的問題不要想靠信仰解決」、「完全沒用哦！各大廟都拜過，已放棄」、「對我來說沒用」、「拜完若沒有充實自己，多多去認識別人也沒用」、「心理作用，你潛意識會比較開放」。（編輯：鍾怡婷）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀