拜月老是否成良緣？過來人曝關鍵「一步驟」 拜完秒脫單
台灣廟宇文化盛行，尤其是脫單必拜的月老爺爺更是香火鼎盛，許多單身的人都希望，月老能夠幫助自己找到生命中的命定伴侶，但神明真的能夠幫忙找到良緣嗎？對此，就有一名網友詢問拜月老是否真的有用，引發網友熱烈討論，更有許多成功案例分享拜月老的「關鍵步驟」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-17 11:59:17
該網友在PTT發文表示，最近公司來了一位母胎單身的實習生，為了能夠盡快交到男朋友，已經走訪了全台的月老廟，自己身邊也有許多人討論拜月老的事情，雖然沒有拜過，但想詢問大家覺得拜月老真的有用嗎？
貼文一出，有許多網友熱心分享自己的成功關鍵，就是具體提出對另一半的期望條件，「有用，但前提是你條件要具體，而且不要太誇張」、「下單內容要合理，不然月老很難找到」、「有用啊，要許願跟還願」、「陪學妹們拜過一次，只胡謅講一個條件，回去之後出現 」、「有用！真的符合條件」。
但也有許多網友表示，「沒有，自己的問題不要想靠信仰解決」、「完全沒用哦！各大廟都拜過，已放棄」、「對我來說沒用」、「拜完若沒有充實自己，多多去認識別人也沒用」、「心理作用，你潛意識會比較開放」。（編輯：鍾怡婷）