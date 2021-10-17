21歲自閉症兒疑遭虐打！男星氣炸報警 揭學校恐怖內幕
60歲的香港歌手周啟生，當年以歌聲神似「歌神」許冠傑而走紅，有過3段婚姻的他有2個兒子1個女兒，而他近來指控患有自閉症的21歲兒子周爵患腳趾尾骨折，周爵患目前就讀特殊學校，疑似在學校宿舍遭到毆打，讓他心疼又憤怒，再度爆料曾於該校目睹性騷擾事件。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-10-17 12:05:31｜2021-10-17 12:47:30
周啟生近來收到兒子學校舍監通知，先是兒子右腳趾尾骨折，之後又收到學校在調閱監視器後發現，兒子被人扯頭髮、捏脖子、推撞等，周啟生懷疑兒子可能在宿舍被虐打，所以在14日前往警察局報案，同時也在臉書發文透露，「為了我心愛的寶貝兒子，就算怎麼讓人委屈也在所不惜，我要走出來大聲疾呼，我不希望再有天使寶寶受到虐待。」
據港媒報導，校方得知此事後，承認校內的宿舍職員確實有對學生肢體拉扯與碰撞，校方已禁止該職員再接觸學生，且承諾會積極配合警方，提供所需資料及紀錄。
不過這樣的處理方式，周啟生似乎不買單，因此發文爆料，提到多年前去學校探望兒子時，看到女學生被職員性騷擾，他向校方投訴，卻被敷衍帶過，校方則表示從未收到相關投訴或報告，若有合理懷疑，將一併交由警方處理。周啟生還找出新聞資料，發現該校有許多黑歷史，在2015年時就曾被爆出老師拍打學童肚皮、講黃色笑話，以及老師激動訓斥並疑似用手指戳學童頭部等。
※【NOWnews 今日新聞
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