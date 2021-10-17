NBA／4項大膽預測　勇士組4巨頭進西決、格林奪DPOY

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第2項預測，即使有Stephen Curry、Green和Thompson這三巨頭，但勇士仍有籌碼可以提供誘人的報價，一些曾與勇士傳出交易緋聞的球星們Ben Simmons、Pascal Siakam或 Bradley Beal，現在要得到任何一個都很難，但只要勇士保持耐心繼續培養陣中4名潛力新秀James Wiseman、Jordan Poole、Jonathan Kuminga和Moses Moody提高他們的價值，勇士可以藉此能打包換來第4位全明星。
第3項預測，因傷缺席過去2個賽季的Thompson終於要回歸，過去他是個頑強務實的防守者，能制衡Damian Lillard和James Harden，回歸後他的機動性和橫向速度是否恢復會是一個值得關注的面項，而Thompson自己想必會想透過本季證明自己的身手依舊，對勇士是一大利多，也能更自由增加Poole的上場時間。
也因此第4項預測就是，戰力提升的勇士將成為西部決賽的重要威脅者，即便Thompson趕不及開季就歸隊，但也會比西區對手的主將Jamal Murray和Kawhi Leonard更早復出，這將為Thompson提供大量時間找回最佳狀態。
金塊和快艇少了一名超級巨星，很難戰勝勇士、湖人或是太陽等隊，而太陽和主將的續約問題尚未解決恐影響比賽表現，湖人雖有三巨頭但陣容仍有些漏洞，這讓勇士更有機會擠身西決，完全健康的勇士將是一支不可忽視的力量。