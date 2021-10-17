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IKEA敦北店復活了？舊址開幕「城市店」　網友：還我眼淚

▲營業23年的IKEA敦北店，於4月正式熄燈閉店（圖／攝影記者葉政勳攝，2021.4.26）
▲營業23年的IKEA敦北店，於4月正式熄燈閉店（圖／攝影記者葉政勳攝，2021.4.26）

編輯中心/綜合報導

2021-10-17 13:20:36

位於台北市敦化北路的IKEA，於今年4月26日正式熄燈閉店，結束營業將近23年的敦北店，讓許多民眾、員工都感到相當不捨。沒想到昨（16）日，IKEA於臉書發文最新消息，將在敦北店的舊址開設「台北城市小巨蛋店」，貼文一出許多民眾紛紛開心表示，歡迎回家。

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▲IKEA敦北店舊址，將重新開幕城市店（圖／翻攝自IKEA臉書）
▲IKEA敦北店舊址，將重新開幕城市店（圖／翻攝自IKEA臉書）
IKEA貼文以「台北城市最新景點」，公布未來將開幕小巨蛋城市店，並且選定於年初歇業的敦北店舊址，表示因應生活型態的改變，從都市空間與居住關係找到靈感，將以嶄新概念打造IKEA 城市店，與原先的敦北店不盡相同，規模、空間都將重新規劃，但最受民眾歡迎的餐廳仍然會存在。

據了解在敦北店正式公告結束時，並沒有相關的計畫重新開店，但在整體評估過後，才決定重新開設新型態的「城市店」，而民眾大多也樂見其成，否則敦北店熄燈後，對鄰近居民來說，只能轉而到相對遙遠的內湖店。

貼文一出後，許多網友紛紛在下方留言歡迎，「好開心喔，還我敦北店」、「請快快回家，台北市民找不到您」、「歡迎回家，我很想你」、「內湖實在有夠遠，沒辦法想去就去，敦北店才是最方便的地點了！」、「Ikea快點回家」、「把我們的眼淚還來喔」。（編輯：鍾怡婷）

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