超強卡司陣容客串《瀑布》　鍾孟宏坦言心裡有負擔

由導演鍾孟宏執導的電影《瀑布》入圍今年金馬獎11項大獎，還將代表台灣角逐奧斯卡「最佳國際影片」，讓該片還沒有正式上映就吸引粉絲關注。除了找來雙女主角賈靜雯、王淨同場飆戲外，連客串的演員名單都超級吸睛，但鍾孟宏也坦言每次都找固定班底客串，對他來說是一種負擔。
記者臺孝婷/台北報導
2021-10-17 13:07:40｜2021-10-17 13:17:45
不難發現許多演員都曾多次出現在鍾孟宏執導的電影中，如《陽光普照》、《同學麥娜絲》、《腿》等片，這次鍾孟宏也找來曾經合作過的劉冠廷、李李仁、陳以文在《瀑布》中尬一角。鍾孟宏日前接受媒體採訪時透露，找這些老班底回來客串對他來說是一種心理負擔，「因為他們在外面都是有頭有臉的演員，可能心裡會想為什麼一直找我演配角。」除此之外，許瑋甯、魏如萱、楊麗音、劉亮佐和宋少卿也都有參與演出，讓《瀑布》的演員含金量再往上增加。
《瀑布》號稱是鍾孟宏最溫柔的作品，監製瞿友寧認為該片非常有療癒感，每個人看了都會有不同的感動。鍾孟宏表示，自己這次只用照片選角，靠感覺決定找賈靜雯、王淨飾演母女，但坦言開拍前沒有試戲，所以拍攝的前2天對於這樣的組合，其實還是有一些猶豫，「超級有疑慮，不是對人的不信任，是因為真的沒合作過，坦白講我那時候也沒有什麼選擇，拍攝第一天我一直拍空景，我就不敢面對，因為只要有一個人不符合你的要求，我這部片要怎麼辦？」好在拍攝成果非常成功，也再度證明了他的好眼力。