梨山地景藝術節影片　獲美國麥哲倫獎肯定

交通部觀光局參山國家風景區管理處今年 3 月舉辦梨山地景藝術節，推出行銷影片「我在梨山不離山 Between Mountains 」傳出捷報，榮獲有美國旅遊界奧斯卡之稱的麥哲倫獎 (Magellan Awards) 「旅遊目的地－行銷影片」銀獎。參山處臉書粉專舉辦看影片抽梨山蜜蘋果活動，受到熱烈迴響，不到一天時間，有近兩千人上網看影片，將送出 100 斤梨山當季特產蜜蘋果與遊客分享得獎喜悅。

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參山處代理處長曹忠猷表示，今年 3 月首次於梨山地區舉辦「梨山地景藝術節」，委由桔禾創意公司承辦，以山間遊蹤為策展主題，將在地的泰雅部落文化與故事融入於藝術作品中，重新梳理與探索台灣最美、最高的山城。宣傳影片獲獎，將大梨山的美景推向國際舞台，可望吸引更多的國外遊客來到梨山。

曹忠猷說，得獎影片取景自梨山地區壯闊的峭壁、溪流脈動，並融入編織、圖騰等元素，讓遊客感受到隱密的山間中，飽含著部落人文與風情意象。邀請更多的民眾上粉絲專頁看影片，有機會獲得梨山獨特風味蜜蘋果免費送到家。

參山處指出，到趣遊參山粉絲專頁參加活動，除了 10 名幸運兒每人可獲得 10 斤蜜蘋果外，另外抽出 20 名贈送文青最喜歡的藝術節限量文創商品。参山處說，活動雖然已暫告一段落，但精彩的藝術裝置作品目前仍持續於梨山觀景台、楓之谷、櫻緣丘及梨山文物陳列館等戶外開放空間展出，到梨山地區旅遊的遊客，千萬不要錯過。

交通部觀光局參山國家風景區管理處今年 3 月舉辦梨山地景藝術節，推出行銷影片「我在梨山不離山 Between Mountains 」傳出捷報，榮獲有美國旅遊界奧斯卡之稱的麥哲倫獎 (Magellan Awards) 「旅遊目的地－行銷影片」銀獎。參山處臉書粉專舉辦看影片抽梨山蜜蘋果活動，受到熱烈迴響，不到一天時間，有近兩千人上網看影片，將送出 100 斤梨山當季特產蜜蘋果與遊客分享得獎喜悅。

參山處代理處長曹忠猷表示，今年 3 月首次於梨山地區舉辦「梨山地景藝術節」，委由桔禾創意公司承辦，以山間遊蹤為策展主題，將在地的泰雅部落文化與故事融入於藝術作品中，重新梳理與探索台灣最美、最高的山城。宣傳影片獲獎，將大梨山的美景推向國際舞台，可望吸引更多的國外遊客來到梨山。

曹忠猷說，得獎影片取景自梨山地區壯闊的峭壁、溪流脈動，並融入編織、圖騰等元素，讓遊客感受到隱密的山間中，飽含著部落人文與風情意象。邀請更多的民眾上粉絲專頁看影片，有機會獲得梨山獨特風味蜜蘋果免費送到家。

參山處指出，到趣遊參山粉絲專頁參加活動，除了 10 名幸運兒每人可獲得 10 斤蜜蘋果外，另外抽出 20 名贈送文青最喜歡的藝術節限量文創商品。参山處說，活動雖然已暫告一段落，但精彩的藝術裝置作品目前仍持續於梨山觀景台、楓之谷、櫻緣丘及梨山文物陳列館等戶外開放空間展出，到梨山地區旅遊的遊客，千萬不要錯過。