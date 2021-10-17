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《海岸村恰恰恰》完結有人領便當！洪班長失去「她」崩潰

▲劇中，洪班長最親的人離世，觀眾也超捨不得。（圖／tvN YouTube）
▲劇中，洪班長最親的人離世，觀眾也超捨不得。（圖／tvN YouTube）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-10-17 14:20:52

由申敏兒、金宣虎主演的韓劇《海岸村恰恰恰》今晚（17日）將播出大結局，昨晚播出的倒數第2集中，洪班長不為人知的「祕密」終於揭曉，但真相卻惹得觀眾不開心，因為2起事件全跟洪班長無關。此外，該集結尾也有人領便當，死者更是洪班長最親近的人，故事的悲傷走向惹人鼻酸。  

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以下有劇情透露，慎入！！！  

▲劇中，洪班長（左）跟惠珍透露自己過往故事。（圖／tvN Twitter）
▲劇中，洪班長（左）跟惠珍透露自己過往故事。（圖／tvN Twitter）
在倒數第二集中，洪班長的祕密終於揭開，他當年在首爾於資產管理公司上班，任職基金經紀人，因而認識在公司擔任警衛的都河（李碩亨 飾）爸爸。都河爸想投資洪班長管理的基金，洪班長勸退不了，再三叮嚀量力而為，豈料發生金融風暴，各企業宣布破產，才發現都河爸為了讓太太住上好房子、買一套西裝給兒子，拿房子抵押貸款投資。  

崩潰的都河爸不斷尋求洪班長幫助，但洪班長錯過對方的電話，都河爸最後自殺未果，變成植物人。洪班長得知消息受到打擊，想前往醫院探望，但情緒影響無法開車，他的上司正宇（吳義植 飾）載他去醫院，2人路上出嚴重車禍，洪班長僅受皮肉傷，正宇卻當場死亡。  

洪班長因雙重打擊打算自殺，但收到故鄉公辰村坎離奶奶（金英玉 飾）的簡訊而打消念頭，他決定離開首爾傷心地，回到故鄉生活；但他每天行屍走肉，村民不捨但也不過問原因，為了讓他忘記煩惱，每天指派雜事求他幫忙，「洪班長」頭銜由來也因此揭曉。  

故事結尾，都河自認只是想找一個「能責怪的人」，跟洪班長道歉；正宇老婆也原諒洪班長，要他別再自責、好好生活。洪班長心結解開，跟女友惠珍重修舊好；結果他最親的坎離奶奶在睡夢中離世，接到死訊的各位無法接受，紛紛崩潰。《海岸村恰恰恰》今晚播出大結局，可至Netflix收看。

▲劇中，坎離奶奶離世。（圖／tvN YouTube）
▲劇中，坎離奶奶離世。（圖／tvN YouTube）
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