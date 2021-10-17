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36歲辣女星徵夫：想要肉體勿擾　6大條件「身高至少178」

▲李妍瑾網路招親開出6條件。（圖／翻攝李妍瑾臉書）
▲李妍瑾網路招親開出6條件。（圖／翻攝李妍瑾臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-10-17 14:25:50｜2021-10-17 14:32:04

話題女王李妍瑾轉戰直播賣貨，闖出事業第二春，36歲的她積極投入工作，沒時間認識異性，索性在網路上公開招親，開出身高178公分以上等6個條件，引發網友熱烈回應，私訊被灌爆的李妍瑾相當苦惱，率性直喊：「忽然覺得自己行情很好，但如果只是想要我的肉體勿擾，我以結婚生孩子為前提，再老下去怕生不出來，如果真的基因很好，我也可以自己養小孩。」

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李妍瑾6個招親條件包括「身高最少178以上」、「孝順」、「不要長得歪七扭八」、「積極工作正常」、「接受我的小調皮」、「接受我穿馬靴」，李妍瑾打趣說沒時間認識異性，所以想公開招親，「大家幫我想想什麼方案好，或是歡迎聯誼平台找我代言。」

結果網友私訊爆炸，李妍瑾打算開個報名群組讓男士加入，「在節目上大家只會覺得我很兇猛，其實我挺溫馴的，只是有點調皮，我喝酒大家應該都知道，我工作很認真，我也很認真的在看待這件事情，不要覺得我在開玩笑。」因為李妍瑾個子高，身高172公分，所以要求另一半不能不高，她附註：「我承認我是外貌協會的，但是有才華的你會讓我覺得會很帥，身高最低標176這樣以上，不要再私訊了。」

▲李妍瑾徵友身高須滿178公分。（圖／翻攝李妍瑾臉書）
▲李妍瑾徵友身高須滿178公分。（圖／翻攝李妍瑾臉書）
▲李妍瑾徵友受到熱烈迴響。（圖／翻攝李妍瑾臉書）
▲李妍瑾徵友受到熱烈迴響。（圖／翻攝李妍瑾臉書）
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