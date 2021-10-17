沙發椅背上驚見一條「白色海參」！全場笑翻：果然是液體
這究竟是什麼奇怪的生物啦！日本一名網友日前在推特上發文，表示自家沙發椅背上竟然出現一條白色長條物，不僅貌似海參而且看起來還「毛毛的」，網友一看全笑噴表示：「果然是液體做的！」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-17 15:46:59
這名住在福岡地區的推主@hakuponia89表示，家中養了一隻「搞威」又活潑的3歲喵星人「Haku」，平時很好動的牠這天在不停地在屋內「追趕跑跳碰」。推主一開始沒多做留意，沒想到回頭時突然驚見牠以倒掛姿勢平貼在椅背的縫隙中，看起來就像是一條「白色海參」，超怪異姿勢讓推主既傻眼又覺得超爆笑，趕緊拍下來分享在網路上。
原來Haku當時正在玩玩具，不知何故玩具竟然卡進沙發的縫隙裡，怎麼撈都撈不出來，牠只好將自己「液化」，順著狹窄的縫隙繼續挖著尋心愛的玩具，卻意外看起來就像是一條白海參！
而Haku的照片在短短幾天內就吸引超過9.5萬人次按讚分享，許多網友笑說：「原來是白海參，還以為是貓咪呢」、「貓咪果然是水做的」、「還以為是鵝」、「是流下來的麻糬」、「我笑到肚子痛」、「等等，為什麼會這樣啊（揉眼睛）」。（編輯：陳珮瑜）