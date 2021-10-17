薛仕凌《茶金》眼神愛意濃　連俞涵冒冷汗：恐怖情人

溫昇豪、連俞涵、薛仕凌、李杏、許安植今（17）日以《茶金》50年代復古造型，出席大稻埕國際藝術節，薛仕凌戲裡愛慕連俞涵，對她窮追不捨、威脅利誘，「棒子胡蘿蔔都來」，讓連俞涵招架不住，笑說：「因為仕凌眼神太濃烈，好像是連我們孫子的名字都取好了，盯到我都流冷汗、手一直抖。」連俞涵下戲看到薛仕凌，也覺得他身上殘存「恐怖情人」的氣味，下意識就跟對方保持距離，現實生活中遇過這種追求者嗎？連俞涵說：「順其自然比較好，很積極的人我會緊張，因為他展現太多了，我沒有空間去了解他。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-10-17 15:46:55
李杏飾演社交名媛，穿戴耳環、胸針、戒指整套首飾，每天妝髮都是2個半小時起跳，為了穿旗袍身材好看，李杏束褲、束腰不離身，更採取186斷食法暴瘦到44公斤，結果瘦過頭，劇組幫她弄來一個假屁股，讓她穿上之後曲線更玲瓏有緻，那是1件塞了泡棉的內褲，有次不小心被溫昇豪、黃健瑋撞破，還好奇戳它2下，瞬間覺得被騙了，李杏笑說：「對不起讓你失望了，但假屁股真的有幫到忙。」
溫昇豪穿上50年代的吊帶褲，復古味道十足，他的角色是幫美軍工作的人，沒什麼錢、衣服只有2、3套，一穿上吊帶褲的束縛感，讓溫昇豪更快進入角色失根飄零的狀態，連俞涵在旁大讚：「只要看到他穿吊帶褲，就覺得『天啊，好像《大河戀》的布萊德彼特。』」許安植劇中從出身貧苦茶寮的女性，慢慢成長為北埔第一女茶師，前期服裝以深藍色系為主，許安植最喜歡工作圍裙、斗笠、袖套的造型，「穿上工作圍裙就有一種儀式感。」