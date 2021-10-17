促進家庭情誼！中油石化事業部辦員工健行活動

台灣中油公司石化事業部於今(17)日上午，在高雄市林園區清水巖風景區，舉辦中油75走出疫情為員工健康而行健行活動，除了慶祝中油75歲生日外，也趁疫情趨緩之際，邀請員工及眷屬走到戶外，舒展筋骨，以促進家庭情誼。
記者黃守作／高雄報導
2021-10-17 18:00:00
台灣中油公司石化事業部為員工健康而行健行活動，是由總經理兼代理董事長李順欽與石化事業部執行長陳國棟共同主持，有該石化事業部員工及眷屬與會，立法委員林岱樺也到場共襄盛舉。
台灣中油公司總經理兼代理董事長李順欽在致詞時表示，台灣中油公司自民國35年成立，肩負穩定供應國家能源的重任，今(110)年75歲生日的慶祝活動，遇新冠肺炎打亂原訂計畫，但隨著疫情警戒調降，以及國內疫苗施打覆蓋率的提升，石化事業部重新規劃並辦理75周年慶祝活動。
石化事業部執行長陳國棟強調，石化事業部做足多項活動防疫措施，就是希望同仁可以在安全的環境中放心出遊，透過在清水巖舉辦的健行活動，增加同仁互動，促進家庭情誼，體驗林園之美。
立委林岱樺指出，感謝中油長期支持地方的發展，員工活動也選在林園區辦理。尤其中油與林園高中合作的化工產學專班，不僅提供林園子弟在中油公司就職的路徑，也提供中油公司所需的人才。